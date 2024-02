Jenson Button nei guai per la vendita di un Ford Bronco: è accusato di frode

Jenson Button, ex campione del mondo di Formula 1, sarebbe al centro di una disputa legale per via di una presunta vendita fraudolenta di una Ford Bronco del 1970, in cambio di 166mila dollari. Il pilota sarebbe accusato in particolare di sostenere che la vettura gli appartenesse, quando forse non è così.

Jenson Button, che l'anno scorso ha partecipato alla Pikes Peak con la Radford, ha messo in vendita il suo Ford Bronco di colore blu scuro a gennaio del 2022 attraverso il portale Collecting Cars. Nell'annuncio si indicava chiaramente che il proprietario della vettura fosse lo stesso ex pilota di Formula 1: "È stato di proprietà di Jenson negli ultimi quattro anni", si leggeva.

Ad aggiudicarselo all'asta è stato il 45enne direttore di un'azienda britannica, Leo Eccles, che ha deciso di avviare un'azione legale contro l'asso della Formula 1, sostenendo che lo stesso “non fosse il legittimo proprietario” visto che il Bronco apparteneva in realtà alla sua fidanzata, Brittny Ward, poi divenuta moglie dopo la vendita del Ford Bronco, auto che è sbarcata anche in Europa.

Il signor Eccles spiega di aver acquistato l'auto anche perchè credeva che fosse di proprietà di Button, ma dopo aver scoperto che la proprietaria fosse la compagna, il valore sarebbe altamente diminuito, circa 32mila dollari, contro i 166mila pagati.

Per questo motivo il veicolo si trova ancora negli Stati Uniti, a due anni dalla vendita, in attesa che si concluda la disputa legale. A complicare la posizione di Button, alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso durante un'intervista in un podcast, in cui elencava le auto in possesso: "Ho una Bronco – spiega - che in realtà non è mia, è l'auto di mia moglie, ma dirò che è mia".

Il tribunale commenta: "La sua reputazione (di Button ndr) ha portato l'auto a essere venduta per 166.000 dollari anche se la stessa auto era stata venduta in precedenza per soli 32.000 dollari. A quanto pare Button non possedeva l'auto, e non l'ha mai posseduta. L'auto era di proprietà e guidata da sua moglie Ward, che ha pubblicato una foto dell'auto sul suo account Instagram con la didascalia 'la mia ragazza'".

Il signor Eccles ha quindi chiesto al signor Button di rimborsargli i 166mila dollari spesi per la vendita, accusando lo stesso pilota di aver "ottenuto l'importo con la frode". Tra l'altro l'imprenditore inglese sostiene che il Bronco avrebbe bisogno di “riparazioni sostanziali” che non sarebbero state menzionate dal proprietario.

Le accuse nei confronti del campione sono di frode, false dichiarazioni intenzionali e violazione del contratto e del codice commerciale, ma Button, come precisa il Daily Mail, ha replicato con una richiesta di “rilievo dichiarativo” che secondo la legge dello stato della California si tratta di una procedura legale pensata per coloro che cercano una “giustizia preventiva”.

Inoltre Button sostiene che Eccles non stia rispettando l'accordo in quanto non sarebbe “in grado di immatricolare l'auto" in Sud Africa, dove si trova attualmente. Gli avvocati hanno infine aggiunto che il signor Button e sua moglie sono "pronti, disponibili e in grado di consegnare il veicolo a Eccles ma lui rifiuta".