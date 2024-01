Jennifer Lopez rilancia la Fiat 500e: l'icona italiana torna negli USA

Dopo un primo lancio fallimentare, negli anni di Marchionne, la Fiat 500 elettrica si appresta a tornare in grande stile negli Stati Uniti - e questo “grande stile” si percepisce anche dalla scelta del testimonial scelto per gli spot americani, ovvero Jennifer Lopez.

Lo scarso successo ottenuto dalla prima Fiat 500 lanciata negli USA aveva purtroppo convinto Marchionne che fosse un rischio troppo grande investire in ambito elettrico. Questo momento chiave della storia di FCA, prima che diventasse Stellantis, ha condizionato buona parte del futuro dell’azienda e molte macerie si raccolgono ancora adesso. Macerie attenuate ovviamente dall’arrivo dei francesi di PSA, che stanno rivoluzionando i marchi FCA in modo sensibile, basti pensare al cambio di passo che sta per avvenire in casa Lancia (la nuova Ypsilon? Avrà gli interni della Thema), alla Jeep Avenger o al nuovo corso di Alfa Romeo, prossima a lanciare il B-SUV Milano.

Anche la 500e è tutta nuova rispetto a quel primo, fallimentare progetto americano. Per rilanciare il modello dal design 100% italiano negli USA Stellantis ha scelto un’icona pop come Jennifer Lopez, protagonista di uno spot corredato della nuova hit Can’t Get Enough. Uno spot creato appositamente in formato verticale per far parlare di sé sui social network.

Tecnicamente, la nuova Fiat 500e americana offre una batteria da 42 kWh, una ricarica AC da 11 kW e un’autonomia stimata in circa 240 km. Non male per una “piccola” di questo calibro, che ha carattere da vendere. Non è certo adatta per i territori sconfinati degli Stati centrali, ma nei grandi centri abitati potrebbe fare faville...