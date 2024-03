Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition, l'ultima versione col V8 costa come un Cayenne

Con questa edizione finale di Jeep Wrangler Rubicon con motore termico, il marchio Jeep punta al massimo, con un veicolo di lusso dotato di un V8 ma dal prezzo stratosferico. Verrà prodotto in soli 3.700 esemplari in tutto il mondo.

Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition è equipaggiato con il possente motore V8 HEMI da 6,4 litri, capace di sviluppare 477 CV di potenza. Ogni esemplare sarà dotato di un cambio automatico a otto rapporti e un sofisticato sistema di trazione integrale 4x4. Insomma il massimo possibile su una Jeep ad oggi.

La Final Edition si distingue per i suoi miglioramenti rispetto al modello standard, come un sollevatore delle sospensioni, un verricello ad alte prestazioni, cerchi Xtreme da 17 pollici e pneumatici fuoristrada da 35 pollici. Esternamente il Wrangle FInal Edition è arricchito da vinili distintivi, mentre all'interno presenta una targa identificativa.

Nonostante la disponibilità limitata (ma comunque sostanziosa) è improbabile che questa versione della Jeep Wrangler raggiunga il mercato europeo, considerando il forte orientamento di Jeep verso l'elettrificazione nel vecchio continente. La tecnologia ibrida plug-in è diventata la principale opzione per la gamma Wrangler in Europa, con la benzina che sta gradualmente lasciando il posto ai motori elettrificati. Il prezzo? 101.890 dollari negli Stati Uniti (circa 93.000 euro).

Sebbene la Wrangler abbia avuto un calo nelle vendite nel 2023, rimane comunque competitiva nel mercato, superando modelli come la Ford Bronco e la Mercedes Classe G. Anche se la fine dei motori V8 è vicina, Jeep pare sapere il fatto suo, nel 2028 infatti avremo la Wrangler completamente elettrica e la totale eliminazione delle versioni a combustione interna e ibridi. Una nuova era è alle porte.

Per quanto attiene all'attuale versione in commercio in Italia, Jeep Wrangler del 2024 presenta importanti aggiornamenti stilistici e tecnologici, insieme a una gamma di motorizzazioni che includono motori tradizionali e opzioni ibride plug-in. Il design è stato leggermente rivisto con una nuova griglia e accenti estetici distinti tra le versioni Sahara e Rubicon. All'interno, ci sarà ppiù tecnologia, mentre sul fronte dei motori si ha il ritorno del 2,0 litri e dell'ibrido plug-in 4xe.

