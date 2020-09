La Jeep Wrangler rimane bloccata e Ford ha un'idea geniale

Jeep è da sempre sinonimo di auto indomite, di vetture capaci di superare qualsiasi ostacolo, qualsiasi terreno, a volte però si supera decisamente il limite del possibile. Sta facendo discutere ad esempio una Jeep Wrangler rimasta bloccata su un percorso ciclabile, che Ford si è offerta di recuperare.

Quella che sembrava una vicenda come tante, con un fuoristrada bloccato su un passaggio alquanto impervio, ha rischiato di trasformarsi in una pagina epica della storia del marketing. Ford Motor Company, viste le immagini della Jeep Wrangler bloccata su un passaggio davvero impervio riservato solitamente alle biciclette, ha ben pensato di approfittarne subito e di offrire una mano.

Il portavoce di Ford Mike Levine ha confermato tutto a The Drive, dicendo: “Ci siamo offerti per aiutare la Jeep in difficoltà, siamo lieti però di sapere che il proprietario è riuscito a recuperare il mezzo in totale sicurezza”. L’operazione dunque è saltata per un soffio, provate però a immaginare cosa sarebbe accaduto a livello comunicativo con una Ford Motor Company che negli USA ha appena lanciato il suo nuovo Bronco. L’immagine è questa: una Jeep Wrangler rimane bloccata su un impervio circuito ciclabile in California, arriva una nuova Ford Bronco e la salva da distruzione certa. Quale auto comprereste dopo una storia simile?



Una mossa geniale anche vista la nuova Jeep Wrangler 4xe Hybrid Plug-in in uscita, competitor diretta del Bronco 2020.