Jeep Wrangler si ribalta di nuovo nei crash test IIHS: Stellantis risponde

I crash test dell’Insurance Institute for Highway Safety americano sono molto severi, e per le case costruttrici è diventata una vera sfida riuscire a portarsi a casa il Top Safety Pick+, e per il momento la valutazione più alta resta un miraggio lontanissimo per Jeep e il suo Wrangler.

L’ente aveva già testato il Wrangler del 2019 e in quell’occasione si ribaltò dopo un impatto: a seguito di quel test, Stellantis corse ai ripari modificando la struttura del suo veicolo in modo tale da prevenire quel comportamento e ripresentarsi così con un modello aggiornato e senza quel particolare problema.

Ebbene, l’IIHS ha messo alla prova un Wrangler 2022 e, purtroppo per Jeep, il veicolo si è ribaltato nuovamente nella stessa maniera, lasciando di stucco coloro che dovevano giudicare. È importante sottolineare, però, che la struttura del mezzo mantiene la sua forma assicurando la sicurezza degli occupanti, ma il modo in cui si “distrugge” la parte anteriore potrebbe causare infortuni alla gamba e al piede sinistro del conducente.

E anche dopo questa debacle, Stellantis ha risposto nuovamente al giudizio di IIHS, affermando che: “Stellantis ha prodotto più di un milione di questi veicoli. Le prestazioni nel mondo reale indicano fortemente che offrono il livello di sicurezza che i nostri clienti richiedono e meritano. […] Stellantis sta esaminando questo ultimo risultato. Prendiamo regolarmente in considerazione i test di terze parti e li inseriamo nel nostro processo di sviluppo del prodotto, a seconda dei casi. Ma progettiamo i nostri veicoli per prestazioni reali. La Jeep Wrangler ha capacità uniche e straordinarie, a differenza di qualsiasi altro veicolo su strada. I dati del mondo reale e la domanda in corso indicano che il Wrangler a quattro porte soddisfa o supera le aspettative del pubblico acquirente”.

Bisogna poi aggiungere che il ribaltamento non è stato l’unico elemento che ha fatto storcere il naso all’IIHS, dato che un altro punto critico sembrano essere i fanali, che per ricevere una valutazione positiva devono ottenere un risultato Accettabile o Buono per tutti i gruppi ottici di ogni allestimento, mentre nel caso del Wrangler i risultati ottenuti sono stati Marginale per l’allestimento top di gamma e Scarso per tutti i restanti.

Insomma, anche questa volta il Wrangler ha fallito nel puntare alla valutazione massima, ma nonostante la severità dei test, non sono poche le vetture che sono riuscite nell’impresa di guadagnare l'ambito Top Safety Pick+: ecco dunque la classifica delle auto più sicure del 2022 secondo IIHS.