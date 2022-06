La Jeep Wrangler offre un passaggio ad un dinosauro nel nuovo spot legato a Jurassic Park

Jurassic Park ha lasciato un segno nella storia della cinematografia e nei ricordi delle persone, e oggi il franchise volge al termine con l’uscita nelle sale dell’atto finale Jurassic World Dominion. Ebbene, Jeep è sempre stata una costante all’interno dei film dedicati ai dinosauri, e per questo ha realizzato uno spot per celebrarne l’uscita.

In questo piccolo filmato di un minuto, la Jeep Wrangler 4xe diventa una perfetta alleata per le avventure del suo proprietario e del cucciolo di dinosauro che si è ritrovato nel giardino orfano della propria madre. Il ragazzo cresce il rettile a sangue caldo come se fosse un normale animale domestico, e a quanto pare la Wrangler non ha problemi ad accogliere un piccolo Carnotauro che dorme nel bagagliaio posteriore.

Il dinosauro che vedete infatti potrebbe sembrare l’iconico Tirannosauro, o T-Rex, ma si tratta invece della specie Carnotaurus sastrei, il cui nome significa “toro mangiatore di carne” per via delle piccole corna che porta sulla testa. Questa particolare specie non è mai apparsa nella saga, ed è stata realizzata in versione digitale apposta per questo commercial.

Tornando alla vettura, possiamo dire che questa si è evoluta negli anni proprio come ha fatto la saga di Jurassic Park (ripercorriamo la storia del marchio Jeep dalle origini a FCA), e dopo la prima apparizione del 1992, la vedremo anche nell’ultimo film, uscito proprio oggi, 2 giugno, nelle sale italiane. A tal proposito, il CEO di Jeep, Christian Meunier, ha affermato che ci sono buone possibilità che la casa produca delle Jeep in versione speciale legate al film.

Inoltre ha aggiunto: “Il marchio Jeep si è notevolmente ampliato nei tre decenni trascorsi dalla prima apparizione del Wrangler nel film originale di Jurassic Park. Siamo entrati in nuovi segmenti di SUV, abbiamo aumentato la nostra impronta di produzione globale e, con il lancio di il nostro portafoglio elettrificato 4xe che include il Wrangler 4xe, il marchio Jeep sta sviluppando i veicoli 4x4 più capaci e sostenibili al mondo, soddisfacendo le esigenze della nostra comunità Jeep globale in espansione”.

