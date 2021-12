La Jeep Wrangler si aggiorna, ma in Europa arriverà solo la versione 4xe Plug-in Hybrid

Jeep toglie i veli dalla prossima generazione del suo Wrangler che non cambia a livello estetico ma nella sostanza, con nuova tecnologia di bordo, nuovi optional e colorazioni, e una sola motorizzazione destinata al mercato europeo, ossia la 4xe Plug-In Hybrid.

Questa motorizzazione venne presentata per la prima nel settembre del 2020 e adesso sarà l’unica opzione disponibile per i potenziali acquirenti del Wrangler. Sotto al cofano c’è quindi un motore 4 cilindri da 2.0 litri accostato a due motori elettrici, collegati ad una trasmissione automatica a 8 rapporti. L’energia fornita alle unità elettriche arriva da una batteria da 17 kWh che può essere ricaricata in circa 3 ore collegandola ad una presa di ricarica da 7.4 kWh.

La combinazione dei propulsori fornisce una potenza massima di 380 CV e 637 Nm di coppia, che vengono scaricati sulle quattro ruote motrici, potendo contare su tutti i sistemi dedicati alla guida in fuoristrada, come il sistema Select-Trac e Rock-Trac, assali Dana, bloccaggio elettrico degli assi Tru-Lok e differenziale a slittamento limitato Trac-Lock. La potenza totale del Wrangler gli permette di raggiungere i 100 km/h in 6.4 secondi, e all’occorrenza è in grado di percorrere fino a 50 km con la sola propulsione elettrica.

Col modello 2022 arrivano anche nuovi optional, come il parabrezza in vetro Gorilla Glass, più resistente ai maltrattamenti della guida offroad, di serie sull’allestimento di punta Rubicon e optional per la versione Sahara. Inoltre il Wrangler può essere ordinato con un soft-top in tessuto, oppure con un hard-top in tre pezzi, a cui si aggiunge una nuova variante denominata Sunrider Flip Top, che aggiunge un elemento in tessuto all’hard-top, nella parte più vicina al parabrezza.

È stato ampliato anche il catalogo delle tinte carrozzerie, con due nuove colorazioni speciali denominate Tuscadero e Gobi, e due colori metallizzati, Silver Zynith Metallic Clear Coat e l’High Velocity Metallic Clear Coat, che si aggiungono a tutte le altre vernici già disponibili.

Le novità all’interno dell’abitacolo riguardano le dotazioni di bordo, e in particolare il pannello da 8.4 pollici dell’infotainment che utilizza il sistema NAV Uconnect che sfrutta tutti i più recenti Uconnect Services, ossia My Assistant, My Car, My remote e My eCharge. Inoltre la suite del sistema avanzato di assistenza alla guida (ADAS) si fa più ricca nella sua versione standard e comprende controllo automatico dei fari abbaglianti, Full Speed Forward Collision Warning Plus con Advanced brake assist, cruise control adattivo con possibilità di fermare completamente l’auto, sistema di monitoraggio del punto ceco, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e camera posteriore.

Jeep ha già aperto gli ordini per molti paesi, tra cui l’Italia, e a breve comunicherà anche il listino ufficiale. Infine ricordiamo che la scelta di offrire una sola motorizzazione ibrida è dovuta alla necessità di adeguarsi alle sempre più stringenti regole europee in termini di emissioni, non a caso anche la nuova Jeep Grand Cherokee arriverà in versione 4xe nel 2022, mentre la Jeep Wrangler a 2 porte è stata ritirata dal mercato per colpa delle emissioni.