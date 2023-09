Jeep Wagoneer S, la risposta da 600 CV di Stellantis alla BMW iX

Jeep sfiderà la BMW iX con il Wagoneer S, un SUV premium elettrico da 600 CV destinato principalmente al mercato statunitense. Questo veicolo di 5 metri di lunghezza rappresenta il futuro elettrico del marchio americano e sarà disponibile a partire dal 2025.

In generale potremmo considerare Jeep Recon come un concorrente elettrificato della Range Rover Sport. Questo SUV avrà un'autonomia di circa 600 chilometri e si unirà alla gamma di sette veicoli Jeep disponibili nel Regno Unito, che comprende anche la prossima Jeep Recon prevista per il 2025. Tra questi, è previsto anche un quarto veicolo elettrico di cui però non sappiamo molto.

Il Wagoneer S sarà uno dei primi veicoli basati sulla nuova architettura STLA Large sviluppata dalla casa madre Stellantis. Questa stessa base sarà condivisa anche dal Recon, che avrà uno stile simile a quello del nuovo Wrangler 2024. Il modello di punta del Wagoneer S offrirà un insieme di caratteristiche premium, con una potenza di 600 CV e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi.

Il lancio iniziale del Wagoneer S avverrà negli Stati Uniti nel 2024, e successivamente verrà distribuito in quantità limitate nei mercati europei. Il nome proviene da un modello storico del 1962, Jeep ha voluto rispolverare vecchie glorie per rilanciare la propria gamma di Suv della fascia premium.