Jeep Wagoneer S, il clamoroso errore: foto pubblicate in rete poi cancellate

Stellantis aveva già mostrato un teaser della prossima Jeep Wagooner S, ora però in maniera sorprendente e inaspettata Jeep ha svelato per sbaglio il suo nuovo SUV. Il tutto tramite l'account Facebook di Stellantis che ci ha permesso di dare uno sguardo esclusivo alla tanto attesa Full Electric di casa Jeep - stavolta in formato big.

Le immagini rivelano la Wagoneer S in una raffinata finitura Silver. Questo veicolo sarà il primo completamente elettrico prodotto in Nord America da Jeep, destinato esclusivamente al mercato nordamericano (Stati Uniti e Canada). Secondo la fonte di MoparInsiders.com, la Wagoneer S sarà affiancata dalla nuova Recon completamente elettrica, orientata maggiormente al fuoristrada, e dalla prossima generazione della Cherokee. Queste saranno tutte prodotte presso lo stabilimento di Toluca in Messico.

Analizzando attentamente le immagini, la Wagoneer S vanta un design frontale distintivo con fari elegantemente integrati e una versione moderna della celebre griglia a sette feritoie, ora illuminata in modo suggestivo e moderno. Osservando l'interno attraverso il parabrezza, emergono dettagli come un cruscotto piatto, richiamando la filosofia di design attuale di Tesla.

Il veicolo si presenta con una straordinaria verniciatura bicolore, con un tetto completamente nero che crea un affascinante contrasto con il resto della carrozzeria. Il profilo laterale svela maniglie delle portiere futuristiche con touchpad. Nonostante i piani iniziali per una ridenominazione, la Wagoneer S sembra mantenere con orgoglio la sua targhetta "S", emblema posizionato anche sul montante posteriore. Le luci posteriori, infine, sembrano seguire i classici stilemi di design Jeep.

Degno di nota è il cambiamento audace nell'esposizione dell'iconico logo Jeep sulla parte esterna del Wagoneer S, segnando una significativa rottura con il passato. Un tocco distintivo è il design ampio dello spoiler posteriore fluttuante, che conferisce al veicolo una nuova linea estetica. L'area della targa posteriore è progettata per ospitare anche le targhe europee, sottolineando l'appeal globale della Wagoneer S.

Con un propulsore completamente elettrico da 800 V, il veicolo promette un'impressionante potenza di 600 CV (448 kW) con trazione integrale (AWD), garantendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi.