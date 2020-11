Jeep vuole diventare 'il brand SUV più green del mondo'

Il boss di Jeep, Christian Meunier, ha di recente fatto delle interessanti dichiarazioni durante una teleconferenza:"La nostra ambizione è quella di diventare il brand dei SUV più verde al mondo." A riportarlo è Automotive News, e in effetti è un obiettivo molto ambizioso.

Al contrario di quello che si potrebbe pensare non si tratta di affermazioni assurde, nonostante il marchio non abbia intrapreso con assoluta decisione lo stesso percorso di Rivian o Bollinger. Allo stato attuale delle cose, visti i volumi (1,5 milioni di veicoli l'anno) e le richieste del pubblico, già ridurre consistentemente le emissioni dei propri veicoli ed operare in modo sostenibile, potrebbe significare un grande passo in avanti per Jeep.

"Guidare in Silenzio" è uno degli slogan di Meunier e, come fa notare egli stesso:"Gli operatori del marketing sperano che l'amore di Jeep per il fuoristrada combaci con una guida silenziosa nella natura." Per fare questo bisogna ovviamente votarsi completamente all'elettrificazione estensiva della gamma, e per una svolta finale in tal senso dovremo aspettare anni.

La casa automobilistica di Toledo dispone di una gamma dalle emissioni nella media per i veicoli dello stesso segmento, con Renegade e Cherokee a spiccare in percorrenza (km/l) e Grand Cherokee ad arrancare coi motori V8 più capaci. Probabilmente Mitsubishi in questo senso è avvantaggiata, ma vedremo il futuro cosa possa avere in serbo per noi.

Tornando a un brand elettrico appena menzionato, e cioè a Rivian, possiamo affermare con certezza che quella corrente sia una delle settimane più importanti per il produttore. Pochi giorni fa Rivian ha infatti presentato le versioni definitive dell'R1S e dell'R1T: il primo è un grosso SUV con tanti posti a sedere, mentre il secondo si basa sulla stessa piattaforma ma offre una configurazione pickup.