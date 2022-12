Jeep svela Wrangler High Tide e Jeep Beach 2023, perfette per veri fan

In una stagione da alta montagna, neve e notti molto fredde, Jeep punta lo sguardo verso il mare svelando le Jeep Wrangler High Tide e Wrangler Jeep Beach, pensate anche per commemorare il ventesimo anniversario dell’evento Jeep Beach a Daytona Beach, in Florida.

Queste edizioni speciali sono basate sul modello Sport S e presentano sotto il cofano il motore Pentastar V6 da 3.6 litri collegato al cambio automatico a otto velocità. Nel caso specifico della versione High Tide si trova il pacchetto Xtreme Recon già montato, con pneumatici BF Goodrich da 35 pollici, cerchi da 17” con bloccaggio centrale, sospensioni da 1,5 cm con regolazione unica, kit Mopar per riposizionamento pneumatici e rinforzo cerniera-porta, hardtop in tinta con la carrozzeria, Sunrider, fari a LED e decalcomanie sul cofano High Tide. Tutto ciò per un totale di 51.540 dollari al dettaglio e sei colori disponibili.

Cinquecento esemplari della Jeep Wrangler High Tide 2023 subiranno tuttavia il trattamento speciale “Jeep Beach”, caratterizzato da una decalcomania sul cofano Jeep Beach, parafanghi in tinta con la carrozzeria, medaglione del cambio Jeep Beach 20th Anniversary e placca girevole, per un totale di 54.040 dollari.

Jim Morrison, capo del marchio Jeep in Nord America, ha dichiarato: “La settimana di Jeep Beach a Daytona Beach, in Florida, è uno dei più grandi eventi di veicoli Jeep in America, portando oltre 200.000 fan di Jeep e 20.000 SUV Jeep solo nel 2022. Con le edizioni speciali Wrangler High Tide e Jeep Beach per il 20° anniversario, possiamo celebrare la passione dei nostri clienti per i veicoli pronti per la spiaggia durante questo evento di una settimana”.

Parlando dello stesso marchio, al Salone dell’Auto di Parigi dello scorso ottobre è arrivata la prima Jeep 100% elettrica Avenger.