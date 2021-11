Jeep si ribalta e vola su quattro macchine: il video è assurdo

Gli incidenti al volante sono all'ordine del giorno, e non è rarissimo imbattersi in auto ribaltatesi durante la marcia. Questo però avviene quasi esclusivamente in superstrada o in autostrada, dove l'alta velocità consente dinamiche simili molto più facilmente.

Il video in alto però ha come protagonista una Jeep che invece è andata sottosopra in una normale via cittadina, priva di ostacoli o di attraversamenti improvvisi che possono aver allarmato il conducente. Le riprese, effettuate in un quartiere di Boston verso le quattro del mattino, in effetti non presentano nulla di strano se non fosse per l'ingresso improvviso nell'inquadratura del veicolo fuori controllo.

Le telecamere di sicurezza hanno evidenziato il Grand Cherokee (ecco tutte le novità su Grand Cherokee 4xe 2022) che si è spostato troppo a sinistra finendo per travolgere la prima auto parcheggiata, che a sua volta è finita contro la vettura che la precedeva. Successivamente la violenza dell'impatto ne ha provocato un vero e proprio volo, il quale l'ha scagliata dall'altra parte della strada, dove la Jeep ha colpito un SUV grigio e una berlina nera.



Il tempo che è passato dallo schianto all'arrivo della polizia ha permesso al conducente di sparire dall'area ma, dato il numero di bottiglie di birra che secondo un report sarebbero state ritrovate all'interno dell'abitacolo è probabile che i passeggeri, una volta beccati, passeranno un po' di tempo in cella. Mettere a repentaglio la vita di possibili pedoni per la guida in stato d'ebbrezza in effetti non è una delle cose migliori da fare.



