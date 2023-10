La Jeep Renegade uscirà di produzione nel 2025? L'erede potrebbe essere così

Se le indiscrezioni verranno confermate a partire dal 2025 la Jeep Renegade lascerà lo stabilimento di Melfi. Il motivo è semplice, il fuoristrada da città, che in Italia registra ogni mese numeri importanti, non ha una versione elettrica, di conseguenza il suo pensionamento sembra segnato.

Attenzione però, perchè non è da escludere che la Jeep Renegade, che negli Stati Uniti è un flop, ma che in Italia è sempre nella top 5 delle sua categoria ad ogni classifica di vendita, possa tornare con una versione green a zero emissioni, magari su una piattaforma differente rispetto a quella attualmente utilizzata.

A cercare di anticipare le sue forme ci ha pensato uno dei più noti designer del web, leggasi Kdesignag, che ha appunto svelato sulla sua pagina Instagram la sua idea per una eventuale nuova generazione del Renegade: “Ispirato al design moderno del Ford Explorer EV – commenta il suo ideatore - incorpora elementi della Jeep Avenger elettrica, oltre a tocchi del Land Rover Defender e delle luci posteriori del pick-up Jeep Gladiator”.

Insomma, un mix di idee che nel complesso regala una vettura senza dubbio accettabile e in linea con il design moderno. Non è da escludere che la futura Renegade, sempre che mai venisse confermata, possa essere costruita sulla piattaforma STLA Small, quella da cui fuoriesce già l'Avenger nonché la Fiat 600e.

Del resto l'Avenger e la Renegade hanno delle dimensioni decisamente simili, ed inoltre l'ultima nata in casa Jeep è anche elettrica così come la 600. La cosa certa è che eliminare dai listini la Renegade non sarebbe una mossa così geniale da parte di Stellantis, tenendo conto che dal primo gennaio 2023 al 30 settembre è stata la settima auto più commercializzata nel nostro Paese con 24.542 auto immatricolate.

Davanti a lei troviamo solamente le Fiat Panda e 500, la Dacia Sandero, la Lancia Ypsilon, la Jeep Avenger, la Toyota Yaris-Cross e la Volkswagen T-Roc.