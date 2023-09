Jeep Renegade in retromarcia sulla tangenziale di Napoli: il video choc è virale

Sta facendo il giro del web e dei social, divenendo virale, il clamoroso video di una vettura in tangenziale a Napoli, una Jeep Renegade, che procede in retromarcia. Un filmato surreale, a cui si fa fatica a credere, ma che purtroppo narra di fatti accaduti veramente.

A segnalare l'episodio attraverso la propria pagina Facebook è stato Francesco Emilio Borrelli, giornalista e politico, deputato alla Camera per Alleanza Verdi e Sinistra, che è solito denunciare ciò che di assurdo accade nella città partenopea e in generale in Campania, come ad esempio l'episodio dei cinque in scooter a Napoli senza casco.

Dal filmato in questione, che trovate qui sotto, si vede una Jeep Renegade mentre procede in retromarcia a velocità sostenuta lungo la prima corsia della tangenziale di Napoli, superando anche una corsia di inserimento dove si immettono diverse vetture, con automobilisti al loro interno sbigottiti.

Secondo quanto emerso, a bordo della Jeep vi erano dei rumeni che pare abbiano raccontato di aver finito la benzina e che avrebbero quindi deciso di procedere in retromarcia. «In un video postato su Tiktok – scrive Borrelli su Facebook - a noi segnalato da alcuni utenti, si vede un suv procedere in retromarcia lungo la tangenziale di Napoli a velocità sostenuta. Il guidatore, in compagnia di almeno un’altra persona, non decelera nemmeno quando arriva in prossimità degli svincoli, mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri automobilisti. Abbiamo inviato le immagini alla Polizia Municipale per risalire agli autori di questa follia criminale e alla data e ora esatte nelle quali il fatto è avvenuto».

E ancora: «Si tratta di un episodio gravissimo, che testimonia quanto ancora ci sia da fare per fermare i pirati della strada. Criminali che non esitano a mettere in pericolo la loro vita e quella degli altri per qualche like sui social o perché sotto effetto di droghe o alcol. Contro questa deriva sosterremo l’inasprimento delle pene previste nel Codice della strada per chi attenta alla vita altrui irresponsabilmente».

L'uomo alla guida è già stato individuato dalle forze dell'ordine e pare fosse poco lucido. Non regge la motivazione del procedere in retromarcia per consumare meno benzina anche perchè una vettura a quella velocità in R “va su di giri”. Secondariamente, anche se non ha causato, per miracolo, alcun incidente, ha comunque creato scompiglio fra gli altri automobilisti e si sa come la distrazione possa essere fatale in queste situazioni: basta un errore e il caos è dietro l'angolo.

La speranza è che l'automobilista fermato abbia ricevuto una pena esemplare oltre ovviamente al ritiro della patente. Il nuovo codice della strada voluto da Salvini mira a evitare il ripetersi di tale situazioni folli: basta che però le leggi vengano applicate. Di seguito il video di quanto avvenuto.