Jeep Renegade, nessuno l'acquista negli Stati Uniti: 7.630 vetture invendute, perché?

Nonostante in Europa, e in Italia, la Jeep Renegade abbia un ottimo mercato, vedi dati di marzo 2023, oltre oceano la piccola fuoristrada non sta affatto attirando l'interesse degli americani, giusto per dire un eufemismo.

La Jeep Renegade è un'ottima vettura, c'è chi l'ha immaginata anche elettrica, e nel nostro Paese la si vede spesso e volentieri circolare sulle nostre strade: perchè in America invece va così male?

Stando a quanto riferito da CarEdge ad oggi la Renegade è l'auto "più invenduta" degli Usa, visto che ve ne sarebbero 7.630 che attendono di essere acquistate. Negli ultimi 45 giorni ne sono state vendute 456, una media di circa una decina al giorno, di conseguenza, tenendo questo ritmo, vi sarebbe una fornitura di due anni di Jeep Renegade in attesa presso i concessionari.

A complicare ulteriormente la situazione il fatto che nella top 10 degli invenduti d'America vi siano altri 3 veicoli a marchio Jeep, leggasi Cherokee, Compass e Gladiator. La causa di tali vendite negative potrebbe essere additata a diverse questioni, a cominciare dal prezzo che CarEdge giudica eccessivo. Il Renegade in America costa 28mila dollari, che diventano 32mila con l'allestimento 4x4, un costo che secondo gli analisti sarebbe più alto di almeno 3/5 mila dollari rispetto a quanto ci si attenderebbe da un SUV compatto.

Sotto il cofano troviamo inoltre un motore 4 cilindri 1.3 turbo, senza dubbio non il più potente dei propulsori in circolazione, inoltre, come spiegato da Car Complaints, sarebbero emerse nel corso degli anni una serie di lamentele degli automobilisti (soprattutto per problemi elettrici) che avrebbero senza dubbio rovinato la reputazione del Renegade.

Se vogliamo vedere un lato positivo di questa vicenda, è alta la possibilità che a breve i concessionari abbassino i prezzi del piccolo SUV per cercare di liberare l'inventario, di conseguenza potrebbe rappresentare un'occasione ghiotta per i cittadini americani per acquistare la piccola Jeep.