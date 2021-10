Jeep si prende gioco di Ford negli USA: 'Ci dispiace per chi ha comprato un Explorer'

Lo scorso 29 settembre Jeep ha presentato la sua nuova Grand Cherokee 2022, che nella sua variante Trailhawk 4xe (dunque Plug-in Hybrid) sarà un inarrestabile bestione da off-road. Una vettura che di sicuro annienterà il Ford Explorer, almeno secondo Jim Morrison.

Nel corso di un'intervista con Muscle Cars and Trucks, il presidente di Jeep Nord America si è detto "dispiaciuto per quegli utenti che sono stati gabbati acquistando un Ford Explorer Timberline", lasciando intendere come il rivale della Grand Cherokee 2022 non abbia poi chissà quali velleità da off-road. "Puoi anche dipingere il tuo gancio da traino di rosso, questo però non significa che funzionerà quando ne avrai bisogno".

Morrison ha anche commentato ironicamente alcune foto promozionali del Ford Explorer (a proposito: qui la nostra prova del nuovo Ford Explorer Plug-in Hybrid 2021), ritratto su un pendio nel deserto. "Il Timberline non ce l'avrebbe mai fatta a salire, parliamo di rampe di 65 gradi", ha rincarato Morrison.

Ovviamente sono idee del manager, né Muscle Cars and Trucks né noi siamo al momento in grado di verificare la veridicità delle parole di Morrison, che comunque non è la prima volta che prende di mira le vetture rivali. Nel recente passato, in occasione di un evento 4x4 a Detroit, ha detto divertito: "Pare che questo weekend pioverà, dunque non vedremo nessuna Ford Bronco in giro". Pensate sia semplice spavalderia o un po' di sana concorrenza irriverente all'americana?