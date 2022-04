Jeep non venderà più motori termici in Francia: tutta la gamma sarà elettrificata

Il marchio Jeep ha alle sue spalle una tradizione imprescindibile, anche se per forza di cose sotto l'egida FCA prima e Stellantis poi il DNA dell'azienda è profondamente cambiato negli ultimi decenni - e si appresta a cambiare ancora. Jeep ha ad esempio annunciato che non venderà più motori termici in Francia.

Jeep sarà il primo marchio del Gruppo Stellantis a commercializzare una gamma 100% elettrificata in Francia, e sembra paradossale che sia proprio questo brand a iniziare una rivoluzione di tale portata. Famosa per i suoi potenti motori a gasolio, capaci di reggere a qualsiasi terreno, Jeep andrà a completare la sua transizione all'elettrico su tutta la gamma, pensiamo a Renegade e Compass, così come a Wrangler e Grand Cherokee (già oggi disponibili in versione 4xe, l'ibrido plug-in di Jeep).

Oltralpe sarà possibile ordinare una nuova Jeep con motore benzina o diesel solo fino al 30 maggio 2022, dunque si tratta di una rivoluzione imminente, anche se rimarranno a listino le versioni ibride e-Hybrid e 4xe. Lo spunto per questo salto è arrivato con l'annuncio da parte di Carlos Tavares del primo veicolo 100% elettrico di Jeep (ecco le immagini del primo SUV elettrico di Jeep): il programma Dare Forward 2030 prevede il lancio di un prodotto 100% elettrico sia nel 2024 che nel 2027, portando così l'intera gamma europea di Jeep a essere alimentata a batteria. Ne parliamo perché un annuncio simile potrebbe arrivare a breve anche in Italia...

Va in maniera decisamente diversa negli Stati Uniti, dove la stessa Jeep ha presentato un motore bi-turbo a 6 cilindri.