Jeep, non solo Avenger: settembre 2023 mese da record fra Compass e Renegade

Settembre 2023 è stato un mese a dir poco da record per Jeep. Su tutte spicca senza dubbio l'Avenger, nella top 10 delle auto più vendute, ma il B-SUV di Stellantis non è stato l'unico modello a marchio Jeep a registrare numeri importanti.

Partiamo dal totale, leggasi 6.609 vetture immatricolate a settembre 2023, il che significa più del doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022 quando erano state 2.898, per un aumento del 109,42%.

La quota del mercato di settembre è stata del 4,45 per cento, mentre il totale di Jeep vendute dal primo gennaio 2023 al 30 settembre dello stesso anno è stato di 54.867, il che significa +47.32% rispetto a quelle vendute nel 2022 (37.243), con una quota del mercato del 4,66 per cento, e davanti a Renault e ad Audi.

La Jeep Avenger, Car of the Year 2023, spicca su tutte con 2.980 auto immatricolate a settembre, per un totale di 13.723 da quando è stata messa in commercio, 25esima auto più acquistata in Italia.

Bene anche la Jeep Compass, che con 18.105 auto immatricolate è la 16esima vettura più comprata in Italia, nonché il migliore C-SUV di settembre con 5.267 auto vendute. Infine la Jeep Renegade, che ha venduto 1.683 auto a settembre, per un totale di 24.542 da inizio anno, settima assoluta nel nostro Paese. Nel mese scorso la Renegade, che negli Stati Uniti invece fatica moltissimo, è stata inoltre la seconda B-SUV più venduta in Italia dietro solamente alla Toyota Yaris Cross.

Sono numeri senza dubbio molto interessanti quelli di Jeep, che confermano quanto la filosofia del marchio, quella di SUV di qualità e dal prezzo tutto sommato accessibile (non premium), stia ripagando. Da segnalare che l'Avenger è presente anche nella versione elettrica e a settembre ha venduto poco più di 700 unità, praticamente un quarto del totale.