Jeep, tutti i nuovi modelli in uscita fino al 2029: dalla nuova Renegade alla new Compass

Jeep è senza dubbio uno dei marchi più apprezzati nel nostro Paese, così come in Europa e negli Stati Uniti, viste le origini Made in Usa nonostante faccia parte del gruppo Stellantis.

Tanti i modelli che stanno registrando volumi di vendita importanti, a cominciare dalla Jeep Avenger, di recente lanciata anche nella versione 4xe, senza dimenticarsi della Renegade, da anni in cima alle classifica di categoria.

Come scordarsi poi della Jeep Compass, il C-SUV più venduto in Italia, e della Wrangler, che ha senza dubbio un mercato più di nicchia dei precedenti modelli, ma che resta una dei fuoristrada più apprezzati in commercio.

Jeep intende rinnovarsi in maniera importante nei prossimi anni a cominciare dai modelli in uscita nel 2024, leggasi la Wagoneer nella versione anche S EV e 4xe, nonché la Recon elettrica, prevista sia per il mercato americano quanto europeo.

Nel 2025, invece, sarà la volta del nuovo Grand Cherokee (anche nella versione L solo per gli Stati Uniti), ma soprattutto della nuova Compass, auto che ci interessa molto da vicino visto che, come detto sopra, è fra i SUV più venduti nel nostro Paese. Tra l'altro la Compass viene realizzata nello stabilimento italianissimo di Melfi, di conseguenza l'arrivo della nuova versione non può che essere una notizia positiva.

Sempre nel 2025, spazio al nuovo Cherokee (solo per il mercato americano), mentre nel 2026 attenzione all'arrivo della nuova Renegade, altra vetture costruita nello stabilimento potentino. Il modello attuale dovrebbe andare in pensione l'anno prossimo lasciando quindi spazio alla nuova versione che sarà molto probabilmente full electric, affiancata in un secondo momento dall'ibrido se venisse confermata la strategia attuale di Stellantis.

Nel 2027 avremo quindi la nuova Wrangler e la nuova Gladiator, infine nel 2029 la nuova ulteriore versione del Grand Cherokee. Grandi novità quindi in casa Jeep, marchio da anni sulla cresta dell'onda e che con l'Avenger ha fatto il suo ingresso anche nel mercato elettrico. A proposito del B-SUV BEV, al momento non vi sono piani futuri ma non è da escludere un restyling attorno al biennio 2027-2028.

Su Ma-Fra, Fallout Iron Remover, Decontaminante Rapido, Elimina i R è uno dei più venduti di oggi.