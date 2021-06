Jeep e Marvel lanciano il Renegade 'Loki' Edition per i clienti italiani

Il mercato dei SUV è sempre molto competitivo, per cui i produttori credono sia importante lanciare di tanto in tanto nuove varianti dei modelli già esistenti per tenere alto l'appeal. Questa meccanica ha appena interessato il Jeep Renegade, che è sul mercato da ormai sette anni e ha sicuramente bisogno di una rinfrescata.

Dopo che il brand ha lanciato nel 2018 il Renegade Hyper per festeggiare il debutto cinematografico di Avengers: Infinity War, adesso ha deciso di collaborare nuovamente con Marvel per l'imminente Jeep Renegade Impulse, il quale porta il badge Loki sulla portiera posteriore in onore dell'uscita della serie televisiva Loki sulla piattaforma Disney+.

Il Renegade Impulse va a basarsi sull'allestimento più costoso in assoluto, e può essere abbinato sia alla motorizzazione turbodiesel da 130 cavalli che alla variante ibrida plug-in con quasi 200 cavalli di potenza. Gli automobilisti interessati alla trazione integrale dovranno per forza di cose fiondarsi sul modello ibrido, poiché coi motori Multijet è disponibile solo quella integrale.



A ogni modo, tutti quelli che decideranno di buttarsi sul Renegade Impulse riceveranno il Function Pack con sistema keyless, specchietti retrovisori riscaldati e retrattili elettronicamente e un cassetto al di sotto dei sedili anteriori. Non mancheranno poi un set di cerchi da 18 pollici e, nell'abitacolo, un sistema di infotainment con display da sette pollici e infine il clima bi-zona.



Nel frattempo il brand di Stellantis pensa ad un futuro elettrificato e a grossi investimenti sull'innovazione: entro pochi anni vuole diventare "il marchio di SUV più green al mondo." Questo futuro è ancora lontano, mentre più imminente è l'arrivo di un piccolo modello 4x4 basato sull'architettura di Peugeot 208.