Jeep al lavoro sul 'SUV 100% elettrico migliore di sempre'

Jeep, probabilmente anche rinvigorita dalla recente fusione fra FCA e PSA, è pronta a lavorare su un SUV elettrico di alto livello, “il più green mai realizzato“.

È ciò che ha dichiarato Christian Meunier, nuovo presidente Global di Jeep, interrogato a proposito dell’elettrificazione della gamma. Il manager ha anche aggiunto che il nuovo SUV 100% elettrico della compagnia sarà anche “la migliore Jeep di sempre”, profondamente radicato nel DNA del brand nonostante le nuove tecnologie.

“Nella mia mente non c’è niente di più eccitante che guidare nel silenzio più totale immerso nella natura” ha continuato nel corso di un’intervista ai colleghi di Motoring. Parole che stanno creando non poco hype nella comunità Jeep, che vedrà l’elettrificazione della line-up dapprima in tre mercati chiave, l’Europa, la Cina e gli Stati Uniti. Se le vendite andranno come devono, verranno aggiunti anche altri mercati in futuro.

Ricordiamo comunque che Jeep ha già iniziato a elettrificare la sua line-up; in attesa del SUV totalmente elettrico, che quasi certamente potrà contare anche su tecnologia PSA, nel 2020 vedremo il Wrangler PHEV (dunque plug-in con una piccola autonomia elettrica), mentre Renegade e Compass sono già ibridi in questo fine 2019. A partire dal 2021 inoltre ogni modello Jeep avrà almeno una variante elettrificata.