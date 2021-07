Jeep sta per lanciare un fuoristrada compatto e completamente elettrico

In base alle ultime voci di corridoio pare che Jeep stia lavorando ad un modello completamente elettrico da inserire appena al di sotto dell'attuale Renegade. Per il momento i dettagli su di esso sono estremamente limitati, ma per molti l'idea di un SUV tuttofare di dimensioni compatte e a zero emissioni è davvero stuzzicante.

Le prime informazioni concernono l'architettura alla sua base, poiché con ogni probabilità il brand non si affiderà all'architettura e-CMP che già ha permesso di dare la luce alla Peugeot e-2008 e alla Opel Mokka-e. In effetti la e-CMP non supporta la traduzione integrale, e sappiamo come quest'ultima rappresenti un requisito fondamentale per ogni Jeep.

Molto più plausibile è una virata verso la nuovissima piattaforma STLA Small di Stellantis (ecco le specifiche tecniche), ma è difficile che verrà ultimata prima del 2025. In tal caso il lancio della piccola Jeep si allontanerebbe, ma gli automobilisti che avranno la pazienza di aspettarla si godranno un veicolo tecnologicamente avanzato e indiscutibilmente al passo coi tempi.

Mark Allen, boss del design in Jeep, ne ha parlato come segue per AutoExpress:"Stiamo mirando ad ogni segmento possibile. La Renegade appartiene al segmento B, ed è ovvio che c'è spazio sotto di lei, ed è a quello che guardiamo. Probabilmente però non punteremo a un veicolo più grande del Wagoneer, è già una bestia!"

Come avrete intuito, la baby Jeep si farà di sicuro, e adesso tutto sta nel sapere il come e il quando. Andando ancora oltre nel futuro del brand vogliamo avviarci a chiudere rimandandovi ad un progetto assolutamente folle per le attuali tecnologie: non è da escludere che Jeep voglia lanciare un veicolo subacqueo.