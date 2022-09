Jeep lancia la Web Week: offerta su Renegade e Compass per tutto il weekend

Siamo ormai bersagliati da offerte e promozioni da ogni angolazione, soprattutto nei weekend. Tra "Fuori tutto" e "No IVA" abbiamo l'imbarazzo della scelta, questa volta però vi parliamo di una iniziativa particolare: Jeep ha appena (ri)lanciato la sua Web Week, con sconti su Renegade e Compass.

Fino a lunedì 26 settembre 2022 sarà possibile sfruttare il codice promozionale WEBWEEK per accedere a una speciale promozione dedicata all'acquisto di Jeep Renegade 4xe Plug-in Hybrid e Jeep Compass 4xe Plug-in Hybrid. Per sfruttare l'offerta basta collegarsi sul sito ufficiale di Jeep, ma cosa possiamo ottenere gratuitamente? Jeep ha pensato di offrire in omaggio una vernice, che sia metallizzata o pastello.

Con questa nuova promozione, Jeep vuole spingere ulteriormente il suo canale di vendita online, che mai come quest'anno ha raggiunto risultati eccezionali. Ogni mese centinaia di utenti scelgono di acquistare una nuova Jeep sulla piattaforma digitale del marchio, ormai uno strumento sempre più centrale. Ovviamente non tutta l'esperienza può essere digitale, al processo generale contribuiscono anche i concessionari, che consegnano e assistono i veicoli Jeep venduti. Gli stessi concessionari sono pronti ad aiutarvi a sfruttare la promo Web Week e farvi conoscere la piattaforma digitale.

Ricordiamo che la promo è attiva sulle nuove Renegade 4xe Plug-in Hybrid e Compass 4xe Plug-in Hybrid fino al 26 settembre.