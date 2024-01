Una Jeep è stata inghiottita da una voragine a Vancouver: 'Come in un film'

Non capita certo tutti i giorni di vedere una Jeep inghiottita da una voragine, neanche nei film, eppure a Vancouver, in Canada, è successo per davvero.

I passeggeri di una Jeep Patriot hanno vissuto una terribile esperienza nella notte del 25 gennaio 2024. Attorno all’una di notte stavano viaggiando tranquillamente tra Washington Street e West 30th Street quando improvvisamente la vettura si è incuneata in una voragine apparsa all’improvviso. A bordo vettura vi erano Katlynn Bicknell e il suo ragazzo Kevin che, semplicemente, erano di ritorno verso casa. Il frontale della vettura è subito stato sommerso dall’acqua e ai passeggeri è sembrato di piombare all’interno di una pellicola cinematografica: “È stato come trovarsi in un film” ha detto la Bicknell a KPTV, “abbiamo svoltato sulla Washington e subito siamo piombati nella voragine, come essere su un rollercoaster quando cadi verso il basso a grande velocità. L’abitacolo ha iniziato a riempirsi d’acqua”, con gli occupanti che hanno subito avuto difficoltà ad aprire le portiere.

Fortunatamente la Bicknell e il suo ragazzo sono riusciti a risalire lungo la vettura e a uscire tramite il portellone del bagagliaio. La coppia ha subito avvertito il 911, poi è rimasta a guardare la propria Jeep venire ingoiata dall’acqua. Le autorità giunte sul posto hanno poi confermato che a causare la voragine è stata la rottura di un tubo dell’acqua, motivo per cui il manto stradale è collassato e la strada è stata subito sommersa. Gli uomini del Vancouver Public Works si sono subito messi al lavoro per riparare il danno.

Non è la prima voragine di cui parliamo in settimana: in Oregon un’auto rubata si è capovolta a seguito di una frana.