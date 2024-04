Jeep: 'Il successo dell'Avenger è la prova che l'Europa è pronta per l'auto elettrica'

A che punto siamo con l'elettrico in Europa? È evidente come il mercato europeo delle quattro ruote, soprattutto quello più a sud del continente (compreso quello italiano) è ancora poco green e molto termico. Eppure, secondo alcuni il Vecchio Continente è già pronto per la transizione. Vero Jeep?

Alcune decisioni politiche dell'Unione Europea, ora a quanto pare messe in discussione in prospettiva delle prossime europee (Stop termici 2035, obbligo posticipato? Governo italiano: 'Scadenza sarà modificata'), hanno imposto un cambiamento epocale nella mobilità, e di conseguenza anche nel settore automotive e nel mercato europeo entro il 2035. Stiamo parlando, ovviamente, del passaggio a una tecnologia full-electric, e dunque a emissioni zero. Eppure, tanti automobilisti europei, con quelli italiani in prima fila, si sono sempre detti particolarmente avversi a questo cambiamento.

Ovviamente l'elettricità ha ancora dei problemi noti da risolvere, per molti le autonomie non sono ancora sufficienti, inoltre la rete di ricarica è carente in più Paesi e i prezzi di acquisto delle auto sono alti nonostante gli incentivi. Ma è chiaro a tutti che le cose si stanno evolvendo velocemente.

I prezzi stanno scendendo e alcuni prevedono altri tagli di listino, sempre più sostanziosi, con il prezzo delle batterie a picco fra il 2024 e il 2025. Ma tutto ciò sembra non bastare. Le vendite non salgono di molto eppure, secondo alcuni, il Vecchio continente potrebbe già essere pronto alla transizione.

Pensiamo al CEO di Jeep (Gruppo Stellantis) Antonio Filosa, secondo cui Avenger, auto presentata come come "il primo SUV 100% elettrico di Jeep", sarebbe la netta evidenza di come l'Europa sia già pronta per le BEV. Il dirigente italiano ha commentato la situazione attuale in una lunga intervista rilasciata alla testata spagnola Autobild, a cui ha presentato anche il disegno per il futuro del brand, puntando tutto sull'elettrico e sull'identità della casa statunitense, e quindi sul 4x4, anzi il 4xe...

