Jeep Grand Wagoneer finalmente rivelato: il lusso la fa da padrone

Dopo una lunga attesa da parte degli appassionati, il Jeep Cherokee Grand Wagoneer è finalmente stato rivelato. Il modello è tornato, ma la produzione è ancora lontana in quanto quello del video in alto è solo un concept preventivo.

In base a quanto possiamo vedere, il grosso SUV premium offrirà una quantità estremamente generosa di funzionalità e comfort e dovrebbe arrivare entro il 2022. Il focus in questo caso è ovviamente rappresentato anche dalla tecnologia di bordo e dalle nuove motorizzazioni plug-in hybrid, mentre nell'abitacolo debutta per la prima volta in assoluto un sistema di infotainment fatto su misura per il passeggero anteriore. Un display da 10,25 pollici infatti permette agli occupanti dell'abitacolo di gustarsi video, navigare su internet o ricercare la destinazione e inviarla direttamente al display posizionato di fronte al conducente.

Per quest'ultimo invece sono stati implementati altri due schermi: il primo, da 12,1 pollici, si trova sulla console centrale, mentre il secondo misura 12,3 pollici e incarna il quadro strumenti. In aggiunta c'è persino un terzo display da 10,25 pollici posizionato sotto a quello centrale e utile a controllare la configurazione dei sedili e il clima a quattro zone. Nel caso siate sorpresi dalla quantità di schermi montati nell'abitacolo vi diciamo che in realtà non avete ancora visto nulla, poiché dietro i sedili anteriori ce ne sono altri due da 10,1 pollici a completa disposizione dei passeggeri posteriori.

Riguardo il comfort invece troviamo quello che Jeep descrive come "un ricco ambiente ultra-premium con eredità Grand Wagoneer". L'insieme dei materiali è interessante, e include onice sul cruscotto e alluminio grezzo su dashboard, speakers delle portiere e contorni dei bocchettoni per l'areazione, e infine intarsi in legno su cruscotto, console centrale e pannelli laterali. Non potevano mancare poi i rivestimenti in poliuretano per sedili console e portiere, l'uso della Dinamica per il fondo del tettuccio e la fibra Thrive per i tappetini.



Per la prima volta nella storia della Grand Wagoneer, quest'ultima offrirà tre file di sedili per accomodare sette passeggeri. L'abitacolo mette tutti e sette a proprio agio tramite l'illuminazione ambientale personalizzabile e gli enormi finestrini laterali per garantire un'ottima ariosità. A completare il quadro infine c'è un sistema audio McIntosh a suonare attraverso ben 23 speaker: si tratta dell'unico sistema audio di una vettura a esser prodotto dal brand di lusso americano specializzato negli impianti casalinghi.



