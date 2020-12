Il Jeep Grand Cherokee sta arrivando, e questi render sono davvero precisi

Fin dalla nascita di questo modello, datata 1993, il Jeep Grand Cherokee ha sempre offerto sensazioni particolari agli automobilisti, che ne cercavano talvolta la sua spaziosità, altre volte il comfort del suo abitacolo e spesso anche la sua capacità prestazionale.

Insomma, portafogli permettendo, il Grand Cherokee si è ogni volta lasciato amare da tutti i suoi acquirenti, e probabilmente tale concetto varrà anche per la sua nuova ed imminente incarnazione. La filosofia di design in merito alle proporzioni estetiche cambierà di sicuro avvicinandosi alle linee squadrate del Dodge Durango, e i render che trovate in fondo alla pagina realizzati da Kolesa.ru possono chiarirvi le idee, in quanto basati con precisione sugli scatti dei primi prototipi avvistati in circolazione.

La quinta generazione dell'enorme veicolo statunitense entrerà nella sua fase produttiva nella prima metà del 2021 e andrà a basarsi su una variante "allungata" della famosa piattaforma Giorgio impiegata anche da Alfa Romeo per la sua Stelvio. A livello visivo ritroviamo molti dettagli presi direttamente dal Grand Wagonner concept, e la creazione digitale dei ragazzi di Kolesa.ru vi pone parecchio affidamento.

Al posteriore, i prototipi hanno sempre mostrato fari molto sottili e allungati, a formare una vera e propria barra unica che corre da una estremità all'altra tagliando orizzontalmente la coda. Gli interni invece potrebbero assumere il layout mostrato alcuni mesi fa tramite il Grand Wagoneer, e se così fosse le preoccupazioni in tale ambito scenderebbero a zero.

Passando alle motorizzazioni, è praticamente certo che le varianti entry-level andranno a impiegare il Pentastar V6 da 3,6 litri di FCA, mentre i modelli a brand SRT utilizzeranno il classico V8 ad aspirazione naturale. Quasi nessun dubbio poi alcun dubbio poi Jeep offrirà ai propri clienti la Hellcat top di gamma con tanto di propulsione ibrida, poiché quest'ultima diventerà il fil rouge di molte vetture future della casa, come il nuovo Compass.