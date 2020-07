Jeep Grand Cherokee 2021: ecco i primi render del veicolo

Jeep avrebbe dovuto presentare la prossima generazione di Grand Cherokee durante il Salone dell'automobile di Detroit di quest'anno ma, come ben sapete, la pandemia di coronavirus ha sconvolto i programmi di ogni produttore di auto.

A ogni modo, la casa automobilistica americana vuole assolutamente presentare il veicolo entro la fine di quest'anno, e sta facendo il suo meglio per evitare anticipazioni circa la sua estetica. I ragazzi di Kolesa hanno però già provato a immaginarne l'aspetto basandosi su prototipi avvistati sulle strade pubbliche.

A quanto pare, il look generale non dovrebbe differire molto da quello dell'attuale modello, e i cambiamenti maggiori potrebbero concernere la griglia frontale, posizionata più in alto che in precedenza e dotata di ampie aperture. I fari invece vanno ad assumere estremità più spigolose, mentre la fascia inferiore prende ispirazione dai modelli preesistenti, con dei ganci di traino posizionati ai lati di una rete metallica.

Kolesa poi ha proseguito nella sua opera renderizzando anche il retrotreno del veicolo, che mostra fari posteriori i quali emulano quelli davanti prendendo forme più aguzze. Per quanto riguarda gli scarichi possiamo notare una configurazione a doppia uscita con terminali trapezoidali, come quelli in uso sul modello attuale.

Passando ai dettagli tecnici, i rumors suggeriscono per la Grand Cherokee 2021 l'utilizzo della piattaforma Giorgio di Alfa Romeo, la quale ha permesso lo sviluppo della Giulia e della Stelvio. Non dovrebbero sorgere dubbi sulla trazione all-wheel drive, standard per tutta la gamma, e le voci di corridoio parlano anche dell'introduzione di un motore ibrido da 2,0 litri a muovere i modelli entry level.

Per restare all'interno del brand, vi rimandiamo a una notizia riguardante la città di Torino: le Jeep Renegade ibride invaderanno la città piemontese grazie a un nuovo programma per la riduzione dell'inquinamento nei centri abitati. Infine ecco a voi la nuova Jeep Compass 2020 prodotta a Melfi, la quale sarà estremamente connessa e arriverà in variante Plug-in Hybrid.