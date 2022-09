Jeep Gladiator precipita in un dirupo: tre persone sono rimaste uccise

Quando al fato si aggiunge una buona dose di sfortuna, anche una vacanza può trasformarsi in una tragedia. Negli USA una Jeep Gladiator 2022 è precipitata per circa 80 metri in Colorado, non lasciando scampo ai tre occupanti.

Il disastro è accaduto vicino il famoso Imogene Pass, in Colorado per l'appunto. A dare la notizia è stato il Montrose Press, che ha riportato della morte di due turisti e una guida turistica. L'incidente è avvenuto lunedì 12 settembre lungo la Ouray County Road 361, lungo il percorso che collega Yankee Boy Basin a Ouray. Lo schianto sarebbe avvenuto alle 12:32, come ha riportato la Colorado State Patrol, con la Jeep che è precipitata per quasi 80 metri giù nella scarpata. Per farvi un'idea dell'incredibile strada percorsa potete vedere il video in basso.

Il primo salto sarebbe stato di circa 30 metri, con la Jeep che avrebbe impattato con il tetto sul terreno, rotolando poi per altri 40 metri circa. Il corpo del conducente è stato espulso al di fuori dell'abitacolo, è stato trovato vicino alla riva del Canyon Creek. I due passeggeri, turisti provenienti dall'Arizona, sono invece stati trovati all'interno del veicolo. Il recupero del fuoristrada è stato portato a termine solo martedì 13 settembre, un giorno dopo il disastro. Sulle cause della tragedia sta ancora indagando la polizia locale.



Disastri simili purtroppo possono accadere anche in ambienti urbani: una Mercedes Classe G è precipitata dal terzo piano di un parcheggio a Hollywood.