Jeep Canada annuncia il 'Jeep Code': ora è possibile acquistare la vettura tramite QR code

La semplicità di acquisto di una vettura Tesla ha contribuito ad alimentare il bisogno di differenziare le tipologie di acquisto delle nuove automobili da parte dei clienti. Jeep ha così studiato un modo originale per acquisire informazioni sul parco-auto della casa nonché per procedere alla compravendita.

Il 2022 si sta dimostrando un anno ricco di ambizioni per Jeep che, dopo aver presentato il nuovo motore Hurricane, continua ad investire per soddisfare le esigenze dei clienti. Parallelamente al SUV 100% elettrico, atteso nel 2023, la sezione canadese della casa automobilistica ha annunciato recentemente un progetto ambizioso.

Il Jeep Code, questo è il nome della tecnologia introdotta dalla compagnia, è un sistema nel quale attraverso Snapchat è possibile trasformare l'iconica griglia frontale in un QR Code. Attraverso di esso, dunque, si entrerà in una sorta di modello scansionato della vettura con tutta una serie di informazioni come le specifiche tecniche e i concessionari più vicini. Da qui, inoltre, sarà persino possibile iniziare le prime fasi della procedura d'acquisto.

L'obiettivo, stando al vicepresidente del reparto addetto alle vendite e del marketing di Jeep Canada, William Lavasseur, è quello di agevolare il cliente e dargli così modo anche di scoprire i vari allestimenti dello showroom Jeep. E voi, invece, cosa ne pensate di questo progetto? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.