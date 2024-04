Jeep, cambio di rotta sull'elettrico? I nuovi modelli potrebbero essere anche a benzina

Il marchio Jeep sta conducendo una strategia di prodotto il cui focus partirà dall'aumento delle vendite negli Stati Uniti. Questa strategia include due SUV completamente elettrici: la Jeep Recon e la Jeep Wagoneer S. Tuttavia, le recenti dichiarazioni del CEO di Jeep, Antonio Filosa, suggeriscono un possibile cambiamento di rotta.

Filosa ha evidenziato la necessità per Jeep di mantenere e aumentare il proprio volume d'affari, il che potrebbe richiedere l'inclusione di versioni a benzina nei nuovi modelli. Per questa ragione, una spinta atotale verso l'elettrico è, per il momento, fuori discussione, almeno per il momento e quantomeno nel mercato statunitense.

Questo approccio è stato già adottato con successo con la Jeep Avenger in Europa, dove la domanda per la variante a benzina è stata accolta molto bene nonostante la presenza della sua controparte completamente elettrica. La flessibilità della piattaforma Stellantis STLA, su cui si basano sia la Recon che la Wagoneer S, consentirà l'integrazione di sistemi di propulsione sia elettrici che termici, e dunque dobbiamo aspettarci che questo approccio sarà mantenuto anche per i prossimi SUV in uscita.

Filosa non esclude quindi la possibilità che la Recon e la Wagoneer S possano essere offerte anche con motorizzazioni a benzina, se ciò dovesse rispondere alle esigenze del mercato. Questa decisione è guidata dalla volontà di sfruttare le opportunità dell'attuale business e della reputazione del marchio Jeep. L'obiettivo è di raggiungere il milione di vendite negli Stati Uniti: questa prospettiva è una priorità assoluta, e Filosa si è dichiarato molto ottimista in merito.

Tuttavia, la questione elettrico / non elettrico, non è l'unico tema sollevato da Jeep. In una recente intervista ai colleghi di Autocar, Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep Europe, ha affrontato la questione della presenza dei SUV nel contesto delle politiche urbane che mirano sempre più a escludere i veicoli di grandi dimensioni. Laforge ha difeso il futuro dei SUV, sottolineando la loro popolarità tra i consumatori e la sicurezza percepita.

Su Ma-Fra, Tergy Cristalvetro, Liquido Lavavetri Per Vaschette, Pro è uno dei più venduti di oggi.