La Jeep Avenger è piena di easter egg: c'è anche una coccinella sul tetto

La Jeep Avenger, eletta di recente Car of the year 2023, oltre ad essere un SUV compatto bello ed efficiente, racchiude al suo interno una serie di segreti, degli easter egg.

Per chi avesse sentito per la prima volta questo termine anglosassone, si traduce letteralmente in “Uova di Pasqua” e sta ad indicare delle piccole sorprese che vengono disseminate in un determinato ambito, in questo caso in un'auto (ma ve ne sono moltissimi soprattutto nei videogiochi, nelle serie tv e nei film), e che di fatto non c'entrano nulla con il resto del contesto.



Jeep non è di certo un neofita in questo campo visto che spesso e volentieri ha introdotto degli easter egg nei suoi veicoli, e la tradizione si è confermata anche con l'ultima auto prodotta, la sopracitata Avenger.

Quello che si può notare più facilmente lo si trova sul tettuccio dello stesso SUV, leggasi una simpatica coccinella di colore nera, incastonata nel tetto e di precisamente nelle modanature in plastica dove si inserisce il portapacchi sul lato destro.



Ma non finisce qui perchè ve ne è un altro nel paraurti anteriore, e in questo caso stiamo parlando di una sorta di piano cartesiano con tanto di coordinate, introdotte nella griglia. Si tratta della latitudine e della longitudine della città di Torino, dove l'Avenger è stata progettata.

Altri due easter egg li troviamo nel finestrino anteriore: in basso a sinistra c'è un bimbo con un telescopio che guarda cosa si trova in alto a destra, ovvero, delle stelle (il secondo uovo di Pasqua della zona).

Ci sono poi delle montagne innevate sul supporto posteriore dove va il tergicristallo, e lo si può notare chiaramente guardando nello specchietto retrovisore, e infine la mitica Jeep Willys, che è stata posizionata nel pneumatico attraverso la sua iconica griglia.



Come detto sopra, non è la prima volta che qualcosa di simile accade, e di recente aveva fatto scalpore l'esilarante easter egg riguardante Tesla e l'ano.