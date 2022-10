Da Jeep Avenger a nuova Peugeot 408: le novità Stellantis da Parigi 2022

Stellantis è arrivata al Salone dell'Auto di Parigi 2022 con un carico di novità, che il CEO Carlos Tavares ha presentato assieme al Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron.

Il CEO di Stellantis ha annunciato che lo stabilimento di Mulhouse produrrà le future e-308 berlina e station wagon assieme alla nuova Peugeot e-408. L'azienda produrrà un totale di 12 veicoli elettrici a batteria (BEV) in cinque stabilimenti entro il 2024, con una capacità produttiva di un milione di veicoli. I principali componenti elettrici (motori, cambi e-DCT e batterie) saranno inoltre prodotti in sette siti in Francia con tecnologie francesi. Ma andiamo a vedere marchio per marchio quali sono state le novità di Parigi 2022.

DS Automobiles ha presentato una gamma estremamente giovane, 100% elettrificata, i visitatori possono infatti ammirare la nuova DS 3 E-TENSE con 402 km di autonomia, alla sua prima apparizione pubblica, la DS 4 nella sua versione Plug-in Hybrid con autonomia estesa, la nuova DS 7 E-TENSE 4x4 360 sviluppata con DS PERFORMANCE e la DS 9 Opéra Première.

Jeep ha presentato al mondo la sua prima vettura 100% elettrica, la Avenger (ufficiale la nuova Jeep Avenger 2023), inoltre ha mostrato il concept Avenger 4x4.

Peugeot ha presentato in anteprima la dinamica fastback Peugeot 408, una nuova versione da 400 km di autonomia della Peugeot e-208, uno scooter 100% elettrico.

Stellantis ha anche portato a Parigi i primi van a celle di combustibile a idrogeno del settore, Peugeot e-Expert Hydrogen e Citroën e-Jumpy Hydrogen che potranno essere guidati in sessioni da 20-30 minuti presso lo stand espositivo.