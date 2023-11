Jeep Avenger MY24, aperti da oggi gli ordini in Italia: si parte da 24.300 euro

Jeep Avenger ha ottenuto riconoscimenti internazionali, inclusi premi come Auto Europa 2024 e Best Family SUV. Presentata per la prima volta a Parigi l'anno scorso. Ecco, in breve, le novità di Jeep Avenger 2024 i quali preordini partono da oggi.

La versione 100% elettrica è equipaggiata con un motore elettrico da 400 volt, offrendo un'autonomia fino a 600 km nel ciclo WLTP. Il caricabatterie rapido consente di aggiungere 30 chilometri di autonomia in soli tre minuti. La versione e-Hybrid combina tecnologie di motore elettrico e a combustione, con un motore da 1,2 litri a 3 cilindri, una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Garantisce un'efficienza ottimale, con una riduzione del 15% delle emissioni di CO2 rispetto ai motori tradizionali con cambio automatico.

La Jeep Avenger MY24 si distingue per miglioramenti al comfort, inclusi il tetto panoramico Open-Air, sedili regolabili e materiali di alta qualità. In risposta ai feedback dei clienti e alle evoluzioni del mercato, la gamma sta subendo una semplificazione, offrendo una scelta più chiara e coerente. La risposta del pubblico fino ad ora è stata piuttosto soddisfacente, con un numero di ordini pari a circa 40.000 unità.

Gli allestimenti Longitude, Altitude e Summit offrono caratteristiche uniche. La Longitude presenta cerchi in lega da 16", proiettori full LED, e interni sofisticati con cruscotto a grana nera. Altitude vanta dei cerchi in lega da 17'' e interni pratici con sedili premium in tessuto/vinile. Il Summit si distingue per elementi di design avanzati, cerchi in lega da 18'' e interni con luce ambientale multi-colore.

Così come la prima versione, Jeep Avenger MY24 continua a offrire l'opzione del motore a combustione interna, che sarà disponibile per tutti i mercati negli allestimenti Longitude e Altitude.