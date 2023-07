Jeep Avenger solo elettrica? Marcia indietro Uk, Germania e Francia: vogliono la termica

Marcia indietro in casa Stellantis per quanto riguarda la vendita della versione termica della Jeep Avenger. La Car of The Year 2023 a combustione era destinata solo a Spagna e Italia ma si è deciso di immetterla anche in altri Paesi.

I consumatori attuali, come vi ripetiamo da tempo senza giudicare nessuno, non sono ancora pronti alla grande transizione verso l'elettrico, di conseguenza sono ancora estremamente interessati all'acquisto di auto a benzina.

Lo sanno bene nel Regno Unito, dove verrà appunto introdotta una versione termica con motore benzina a fianco dell'elettrica dell'Avenger. Jeep, come spiegato ad Autocar, spingerà prevalentemente il modello green, ma l'80% delle vendite del marchio è a combustione interna, di conseguenza non si può ignorare co-tanto mercato.

Lo stesso ragionamento probabilmente è stato fatto anche in Francia e Germania, altri due Paesi dove da qualche ora a questa parte è appunto apparsa sul mercato la versione termica dell'Avenger a fianco di quella elettrica.

Il modello benzina della Jeep Avenger, che condivide la stessa piattaforma della nuova Fiat 600 presentata pochi giorni fa in diretta streaming, avrà un motore PureTech tre cilindri turbocompresso da 1.2 litri e 100 cavalli, lo stesso utilizzato da molti altri compagni di scuderia Stellantis, leggasi la Opel Corsa, la Peugeot 308 e la Citroën C3 Aircross, oltre alla sopracitata Fiat (disponibile però dal 2024).

Eric Laforge, CEO di Jeep Europe, ha specificato: "Offriremo lotti limitati di Avenger a benzina in Francia, Germania e Regno Unito e mi aspetto che rappresenteranno poche migliaia di unità per l'intero anno", vedremo se le sue previsioni si saranno rivelate veritiere o meno.

Certo è che Akio Toyoda, ex numero uno di Toyota, poco tempo fa ha spiegato: "Se guardiamo a livello mondiale, ci sono circa 1 miliardo di persone che fanno parte della nostra base di clienti e che non dispongono di infrastrutture di ricarica sufficienti. Quindi, se diciamo che i veicoli elettrici a batteria sono l'unica opzione che dovremmo perseguire, cosa accadrà a queste persone che non hanno abbastanza infrastrutture?".

La decisione di Jeep di fare marcia indietro sull'Avenger non è l'unico caso: lo stesso ha fatto Citroen con la C4 X nonché con il Berlingo: di quest'ultimo era stato ritirato il modello benzina e diesel, ma viste le alte richieste l'azienda era stata costretta a tornare sui suoi passi.