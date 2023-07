Jeep Avenger elettrica: 1.000 modelli ai vigili del fuoco

Stellantis ha comunicato la vincita di un'importante gara indetta dalla Consip, una commessa da 1.000 Jeep Avenger BEV, rigorosamente elettrica, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si rinnova quindi la liason fra Jeep e i pompieri italiani, dopo che già la piccola Renegade, fuoristrada che negli Stati Uniti nessuno l'acquista, aveva aiutato i vigili nei loro interventi di soccorso.

Per Stellantis si tratta di altre 1.000 vetture che vanno ad aggiungersi ai già 2.160 BEV destinati ai pompieri, leggasi 24 E-Ducato, 720 Peugeot e-2008, 1.440 E-Doblò BEV e E-Doblò BEV.

La Jeep Avenger, eletta Car of the year 2023, è caratterizzata da un motore elettrico da 156 cavalli e una coppia da 260 Nm, con un'autonomia di circa 400 km, lo stesso propulsore montato sulla nuova Fiat 600.

Si tratta del primo SUV Jeep disegnato in Europa, precisamente nel centro stile di Torino, e nella versione dei vigili del fuoco sarà contraddistinta dalla classica livrea rossa con tanto di strisce bianche e scritta.

“Con questa importante fornitura si conferma – si legge in una nota ufficiale del gruppo - il sodalizio che unisce Stellantis con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, un connubio che pone in risalto l'eccellenza dei prodotti italiani non solo al servizio della sicurezza e dell'ordine pubblico ma anche negli ambiti propri dei Vigili del Fuoco: dal soccorso pubblico alla tutela ambientale, dalle attività di protezione civile alla salvaguardia dei beni del nostro Paese”.

Da segnalare che anche altre forze dell'ordine usano mezzi a marchio Stellantis, a cominciare dai carabinieri e dalla Polizia, equipaggiati con il SUV di Alfa Romeo Tonale, senza dimenticarsi ovviamente delle varie Fiat Bravo dei carabinieri, della Giulia della Polizia e dei carabinieri, e via discorrendo.

Fra le auto non di casa, invece, spicca la nuova Land Rover Defender appositamente modificata con cui di recente è stato equipaggiato il corpo di polizia, ma si tratta di una rarità visto che la maggior parte delle auto delle forze dell'ordine è italiana o di Stellantis.