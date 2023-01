Jeep Avenger eletta Car of the year 2023, SUV compatto disegnato in Italia

La Jeep Avenger è stata eletta Car of the Year 2023. Il titolo di prestigio è stato conferito oggi durante una cerimonia ufficiale a Bruxelles, e ha visto il SUV compatto del gruppo Stellantis ottenere il punteggio più alto.

La Jeep Avenger, 100% elettrica e con 400 km di autonomia, ha ottenuto 328 punti, superando alcuni rivali come la Volkswagen ID. Buzz, e la Nissan Ariya, che invece hanno chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto con 241 e 211 punti. La Jeep Avenger, protagonista al Salone dell'Auto di Parigi, è la prima full electric del marchio americano, ed è disponibile per il momento sul mercato italiano e spagnolo, e anche nella versione a benzina.

57 i giornalisti che hanno composto la giuria del Car of the year 2023, e che hanno appunto scelto il piccolo fuoristrada dall'animo italiano come l'auto più interessante per l'anno 2023. Solitamente il premio veniva comunicato durante il mese di marzo al salone di Ginevra, ma quest'anno la mostra dell'auto svizzera si trasferirà a Doha, in Qatar, dopo tre edizioni cancellate per la pandemia.

Di conseguenza il riconoscimento è arrivato in anticipo, sfruttando il palcoscenico offerto dal Brussels Motor Show 2023, che inizia ufficialmente domani e che andrà avanti fino al 22 gennaio. La Jeep Avenger è prodotta in Polonia, a Tychy, ma è stata disegnata e progettata in Italia, di conseguenza il premio ottenuto è un motivo d'orgoglio e di vanto anche per il nostro Paese.

Al di fuori delle prime tre posizioni, le altre quattro finaliste sono state la Kia Niro, la Renault Austral, la Peugeot 408, nonché la Toyota bZ4X e la Subaru Solterra (le due giapponesi contano come una sola auto essendo gemelle). Il precedente gruppo, scremato poi fino ad arrivare alle 7 prescelte, era composto invece da Alfa Romeo Tonale, BMW X1 e i7, Citroën C5 X, Dacia Jogger, Honda Civic, Kia Sportage, Lexus RZ, Mazda CX-60, le Mercedes-Benz GLC, EQE e SL, le MG 4 e 5, Nissan X-Trail, Opel Astra, Range Rover, Toyota Aygo X, e infine, Corolla Cross e GR 86.