Jeep abbandonerà i modelli pure-ICE nel 2022 in tutta Europa, tranne in Italia

Un altro noto produttore abbandonerà i motori completamente a combustione nel 2022: dopo l’annuncio dell’ultima auto a benzina firmata Lamborghini quest’anno, anche Jeep ha deciso di interrompere la produzione di tutte le varianti “pure-ICE” dei suoi veicoli in Europa...eccetto per il mercato italiano!

Alle pagine di Autocar il CEO di Jeep Christian Meunier ha dichiarato che l’azienda sotto Stellantis sta accelerando il processo di elettrificazione offrendo al mercato del Vecchio Continente solamente modelli E-Hybrid e 4xe plug-in hybrid, mentre in futuro punterà a modelli 100% elettrici. L’obiettivo è chiaro: “Amplificare la capacità del 4×4 e lo spirito di libertà con l'elettrificazione. Non si tratta solo di essere più verdi. Si tratta di enfatizzare e migliorare le capacità delle nostre Jeep, rendendole più divertenti, sostenibili e in grado di guidare silenziosamente fuoristrada”.

L’unica eccezione in Europa sarà il nostro mercato, dove la Jeep Compass e la Jeep Renegade in variante 4xe stanno raccogliendo successi tali da diventare tra i veicoli più venduti nella fascia a basse emissioni. Pertanto, gli italiani potranno ancora accedere – se desiderato – a Jeep solamente a combustione. Nel frattempo, Jeep continuerà a sviluppare il suo primo modello puramente elettrico per un rilascio nel 2025, nel tentativo di rendere i modelli elettrificati quelli più venduti, addirittura arrivando al 70% delle sue vendite mondiali.

Nel frattempo, anche Alfa Romeo ha confermato il rilascio di un crossover 100% elettrico nel 2024.