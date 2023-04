Jean Todt non si nasconde: 'Michael Schumacher? L'incidente ha avuto conseguenze'

L'ex team principal Ferrari, Jean Todt, è tornato a parlare di Michael Schumacher e lo ha fatto in occasione di un'intervista concessa ai microfoni del Corriere della Sera. Tante le dichiarazioni rilasciate dal manager d'oltralpe, tutte come sempre molto interessanti.

Dopo che Jean Todt aveva svelato una particolare clausola del contratto di Schumacher, il francese ha parlato nuovamente delle condizioni fisiche del 7 volte campione del mondo che ricordiamo, è stato vittima di un incidente sugli sci nel 2013 e che da allora si è ritirato a vita privata.

“Lasciamolo tranquillo, rispettiamo la volontà di privacy di Corinna e dei figli, sappiamo che quell’incidente ha avuto delle conseguenze. Chi dice che sa qualcosa, non sa niente. Io vado sempre a trovarlo. Lui e la sua famiglia sono la mia famiglia”. Parole, quelle di Jean Todt, che sembrerebbero essere una frecciatina nei confronti di Eddie Jordan, che ha parlato di una Corinna 'in prigione da 10 anni', dichiarazioni che avevano fatto il giro del mondo.

Jean Todt si è soffermato anche su Max Verstappen, paragonandolo a Michael Schumacher: “È veloce, sbaglia poco. È un combattente come Michael. Ma a livello umano conosco Max troppo poco per giudicarlo. Michael quando correva poteva sembrare un po’ presuntuoso e antipatico, ma era un atteggiamento che serviva a nascondere la sua timidezza. Era umile, si metteva sempre in dubbio”.

Quindi ha ricordato i tempi in Ferrari con il pilota tedesco: “Non ha mai accusato la squadra, neanche quando a Silverstone per colpa nostra si sono rotti i freni. Non faccio paragoni ma un punto in comune lui e Max lo hanno. Guidano per la squadra migliore e questo aiuta”.

Chiusura sul recente Oscar alla moglie Michelle Yeoh, prima asiatica a ricevere la prestigiosa statuetta: “È stato come vincere un Mondiale. A lei ho detto all’orecchio: ‘Provo la stessa sensazione di quando ho portato Michael (Schumacher ndr) a Suzuka’. Stava scrivendo la storia. Perciò dico che abbiamo una nuova campionessa del mondo in famiglia”.