Jean Todt e il Michael Schumacher inedito: 'Nel suo contratto vi era una clausola...'

L'ex team principal della Ferrari, Jean Todt ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano sportivo francese L'Equipe, una chiacchierata in cui ha parlato della Rossa e di Michael Schumacher, suo grande amico.

"Ho lasciato la Ferrari l'1 aprile 2009 – ha esordito il manager francese - ma non passa giorno senza che la gente mi ricordi che sono legato alla Ferrari per tutta la vita. Gran parte della mia notorietà viene dalla Scuderia". Del resto, come sottolinea lo stesso Todt, con la Rossa "Abbiamo creato una storia incredibile”.

E a riguardo ha svelato una particolare clausola rescissoria che Michael Schumacher aveva chiesto al momento della firma del contratto: “Aveva chiesto di avere una clausola rescissoria nel suo contratto che gli avrebbe permesso di andare via se me ne fossi andato anch'io. Nel 1996 girava voce che sarei stato cacciato, i giornalisti ne parlarono a Michael che rispose: 'Se Jean se ne va, me ne andrò anch'io'. È molto difficile vincere e ancora di più farlo nel tempo. La gente non se ne rende conto. Pensavano che fossimo noiosi, ma non si rendevano conto di quanto fosse difficile essere noiosi".

Jean Todt ricorda così il suo arrivo in Ferrari: "Quando sono arrivato a Maranello ho subito sentito che c'era aspettativa, c'era pressione a livello di azionisti, a livello di gruppo. La stampa aveva una enorme influenza, specialmente la stampa italiana, e sapevo che dovevo parlare italiano. Così dicevano dell'avvocato Agnelli quando mi parlavano di lui: ogni mattina, alle 6, leggeva tutta la stampa". E ancora: "Quando sono arrivato, la Ferrari era un'opera d'arte in rovina. Tutto era in pessime condizioni. La parte del telaio è stata completamente abbandonata. La nostra galleria del vento era piena di polvere e usata come magazzino".

In chiusura Jean Todt ha parlato di Stefano Domenicali (tra l'altro, ex Ferrari), numero uno della Formula 1, congratulandosi per il lavoro svolto in questi ultimi anni: "La Formula 1 non è mai andata così bene da quando Stefano ne è a capo. È divertente perché anche lui ha lavorato alla Ferrari. È stato con me per sedici anni, era a tre metri dal mio ufficio e gli urlavo contro tutti i giorni. Sono orgoglioso che sia lui a guidare la F1".

Jean Todt è rimasto in Ferrari dal 1993 fino al 2009, e dopo un periodo di difficoltà iniziale riuscì, grazie ad un team fantastico e perfetto, a conquistare cinque mondiali dal 1999 al 2004. Di quel gruppo faceva parte anche Matteo Binotto, che di recente ha svelato un curioso aneddoto su Michael Schumacher riguardante un orologio. Eddie Jordan ha invece aggiornato le condizione di salute di Michael Schumacher, esternando la propria vicinanza al figlio Mick.