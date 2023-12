Jean Todt al fianco di Felipe Massa: 'Singapore 2008, risultato da annullare'

La questione Singapore Gate è ancora viva. Jean Todt, che recentemente è tornato a parlare di Michael Shumacher, sembra concordare con la richiesta di Felipe Massa di annullare il risultato del Gran Premio di Singapore 2008 a causa del "Crashgate".

Massa sta cercando legalmente di ottenere l'annullamento del risultato, sostenendo che la FIA non ha agito quando ha appreso della cospirazione in cui la Renault aveva fatto cadere Nelson Piquet Jnr per favorire Fernando Alonso. Todt, che ha assunto la presidenza della FIA dopo l'affare Crashgate, ha riconosciuto che il Gran Premio di Singapore "è stato truccato e avrebbe dovuto essere cancellato". Massa ha anche dichiarato che molti piloti non riportano la loro testimonianza perché hanno paura delle conseguenze.

Il "Singapore Grand Prix scandal" o "Crashgate" è stato uno scandalo che ha coinvolto il team di Formula 1 Renault durante il Gran Premio di Singapore del 2008. La vicenda riguarda un incidente deliberatamente provocato da Nelson Piquet Jnr, pilota della Renault, su ordine della sua squadra. L'obiettivo era far entrare la safety car in modo tale da favorire il compagno di squadra Fernando Alonso, consentendogli di guadagnare posizioni strategiche nella gara e di fatto svantaggiando Massa che era in corsa per il titolo mondiale.

Il team manager della Renault, Flavio Briatore, e l'esecutivo del team, Pat Symonds, furono indagati e successivamente sospesi a tempo indefinito dalla Formula 1. Briatore subì anche l'inabilità a ricoprire incarichi ufficiali. Tuttavia, le sospensioni furono successivamente annullate dopo un ricorso legale, ma sia Briatore che Symonds lasciarono comunque la Renault.