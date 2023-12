Jean Alesi, chierichetto alla messa di Natale a Milano: 'Sono tornato alla mia infanzia'

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Jean Alesi chierichetto alla messa di Natale a Milano. L'ex pilota Ferrari è apparso in chiesa con la tunica per celebrare la nascita di Gesù in quel di San Francesco di Paola, edificio sacro situato nella zona centrale del capoluogo meneghino.

Un evento che è stato immortalato da un video che ritrae appunto Jean Alesi, arrestato due anni fa in Francia per una bravata, con tanto di veste bianca sull'altare, a fianco del sacerdote. Chi conosce un po' il francese sa che lo stesso, oltre ad essere un grandissimo appassionato di motori, è anche un forte credente e parlando ieri con i microfoni del quotidiano Il Giorno ha spiegato: "Il pilota di Formula 1 è un mestiere pericoloso e ognuno è consapevole di rischiare la vita ogni volta che sale in auto. Soprattutto negli anni ’90, quando correvo io, gli incidenti erano assai più frequenti. Ci sono piloti che vengono da ogni parte del mondo, ma ognuno ha il suo Dio a cui affidare la vita prima di indossare il casco".

Fra i piloti devoti anche il mito Ayrton Senna, ma Alesi storce un po' il naso: "Sì, anche se la sua fede ai miei occhi è sempre stata troppo esibita: sembrava che pregasse solo lui. Il mio concetto di rapporto con Dio è qualcosa di più intimo e personale. Anche l’altra sera mi sono un po’ stupito delle foto mie con la tunica di chierichetto".

Sulla sua esperienza in Ferrari, anni senza dubbio non semplici: "Mi resta il rammarico per non aver ripagato con qualche soddisfazione in più in pista il grande affetto dei tifosi Ferrari. Sono stati cinque anni difficili, durante i quali eravamo riusciti a risalire la china. Poi Jean Todt decise di puntare tutto su Michael Schumacher".

E a proposito di Schumacher, sono già passati dieci anni dall'incidente e forse sono stati commessi due gravi errori. "È triste quello che è accaduto a Michael. Il nostro destino è nelle mani del Signore", sottolinea l'ex pilota francese.

Alesi vive da anni a Milano: "Da otto anni ho una casa in centro. È una città che mi piace molto, a misura d’uomo: lascio l’auto in garage e giro a piedi. Un amico me l’ha proposto e ho accettato di buon grado: quest’esperienza mi ha riportato indietro ai tempi infanzia", riferendosi sempre alla Messa della Vigilia.

Chiusura dedicata all'Italia: "E' la terra dei miei nonni, siciliani emigrati in Francia in cerca di lavoro. L’Italia è e resta il Paese delle mie radici. Credo che i più grandi ambasciatori di un Paese siano proprio i figli degli emigrati. Perché sin da bambino senti parlare di quella nazione, delle sue tradizioni, e ti rimane sempre la curiosità e l’orgoglio per le tue origini".