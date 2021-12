Jean Alesi arrestato in Francia: bravata esplosiva ai danni dell'ex della sorella

Jean Alesi è un volto storico della Formula 1, in Italia è ricordato soprattutto per i cinque anni in cui ha ricoperto il ruolo di pilota ufficiale Ferrari. L'Italia è stata scelta anche come palestra del motorsport per il figlio Giuliano. I due ora rischiano grosso a causa di uno scherzo di pessimo gusto.

Alesi ha piazzato, con la presunta complicità del figlio, un “grosso fuoco d'artificio comprato in Italia” nelle vicinanze di un edificio di proprietà dell'ex fidanzato della sorella, a Villeneuve-lès-Avignon, Francia. L'esplosione ha frantumato una finestra e danneggiato le persiane.

Jean Alesi sarà processato nel gennaio 2023 dal tribunale di Nîmes. All'indomani dell'accaduto Alesi si è presentato di sua spontanea volontà dalla polizia, scagionando di fatto il fratello José Alesi, l'indiziato principale delle prime indagini. Giuliano Alesi sarà invece processato per complicità in quanto presente al momento dei fatti. L'ex pilota del Cavallino Rampante rischia fino a dieci anni di reclusione e una multa di 150.000 euro.

Intervistato dal Corriere della Sera Jean Alesi ha minimizzato l'accaduto, spiegando che non si sarebbe mai aspettato tanto clamore da una goliardata simile. Il francese definisce tutto ciò “uno scherzo”, dichiarando che non si aspettava che il petardo deflagrasse con tanta potenza. La vittima dello “scherzo”? Una casualità. Secondo Alesi è stato tutto un caso fortuito e i rapporti con l'ex della sorella sono stato definiti “ottimi”.

Alesi ha inoltre raccontato che il tempo passato in commissariato è stato di qualità: ha avuto modo di parlare di Formula 1 con i poliziotti, variando dagli aneddoti degli anni '90 fino al mondiale 2021 vinto all'ultimo giro da Max Verstappen.