JD Power stronca le auto elettriche cinesi: 'Rumorose e dal cattivo odore'

Secondo uno studio realizzato da JD Power sulla qualità delle auto elettriche cinesi, le vetture realizzate nel gigante asiatico sarebbero inferiori rispetto alle colleghe americane ed europee. La ricerca si chiama China New Energy Vehicle Initial Quality Study e mostra risultati che fanno riflettere.

Sono state prese in considerazione le auto elettriche cinesi e le ibride plug-in acquistate fra il luglio del 2022 e il gennaio del 2023, e ne è stato quindi analizzato il punteggio di difettosità, il cosiddetto PP100.

Ebbene, nel 2022 tale indice registrava 152 punti, ma nel 2023 è salito a quota 173. «Le case automobilistiche – le parole di Elvis Yang, direttore generale dei prodotti automobilistici di JD Power China - devono prestare maggiore attenzione all’esperienza dell’utente e alla gestione della qualità mentre accelerano il lancio di nuovi modelli. La qualità dei nuovi modelli è inferiore a quella dei modelli di riporto. E un periodo di ricerca e sviluppo più breve stanno contribuendo a questo declino».

Negli ultimi due anni in Cina c'è stata una vera e propria esplosione di auto elettriche, e fra le aziende di maggior spicco vi è senza dubbio BYD, che di recente ha debuttato anche in Italia. Non tutte le elettriche Made in China sembrano però in linea con gli standard richiesti dai consumatori e dallo studio è emerso come numerose auto cinesi avessero un odore sgradevole all'interno, e un rumore eccessivo alla guida, cosa decisamente anomala visto che le auto elettriche solo assolutamente silenziose.

In merito invece ai singoli modelli le migliori sono risultate le Xpeng P5 e P7, così come la Volkswagen ID.3 che abbiamo potuto provare pochi giorni fa nella sua seconda generazione.

In Cina sono state vendute 5,36 milioni di auto elettriche nel 2022, e altre 1,52 ibride plug-in. Oltre ai mezzi privati vi è anche il trasporto pubblico, che il governo di Xi Jinping punta ad elettrificare nel più breve tempo possibile, fino all'80% della flotta complessiva.