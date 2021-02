Jay Leno tocca con mano la Sondors Metacycle, la moto elettrica da 90 kg

A metà gennaio vi abbiamo mostrato per la prima volta la Sondors Metacycle, una moto elettrica dal peso di appena 90 kg, e da allora molti di voi se ne sono innamorati a prima vista. Sarà successo lo stesso con Jay Leno? Il celebre conduttore tv americano ha toccato con mano la moto come potete vedere nel video presente in pagina.

Sulla carta, si tratta di una moto simil 125cc, dunque sarà possibile guidarla con la patente B/A1. La sua velocità massima è stimata in 130 km/h, la sua autonomia invece promette 130 km a una velocità media di 70 km/h. La vera particolarità della moto però, assieme al suo design “vuoto” e cyberpunk, è il peso: solo 90 kg, un peso piuma che ha colpito moltissimi utenti.

Anche europei, visto che arriverà anche nel vecchio continente, come ha confermato il fondatore della compagnia Storm Sondors. Arriviamo così a parlare del video di oggi, con Jay Leno che si è trovato a tu-per-tu con il veicolo a Malibu lo scorso 14 febbraio, nel corso di un evento ufficiale organizzato proprio da Sondors. Avevamo già visto la moto elettrica circolare in strada, l’incontro di San Valentino è stato però il primo evento pubblico per la Metacycle. Non siete curiosi di vederla anche in Italia?