Anche Jay Leno ha provato il Tesla Cybertruck: 'È incredibile!'

Il noto conduttore televisivo e comico, Jay Leno, è stato avvistato alla guida di un Tesla Cybertruck. Si tratterebbe di foundetion sesies, esattamente il numero 005, una delle prime 12 unità consegnate il 30 novembre, giorno della presentazione ufficiale.

Tra i fortunati primi possessori del pick up elettrico c'è anche Alexis Ohanian, fondatore di Reddit. In un video condiviso sul web, alcuni curiosi hanno chiesto allo show man americano cosa ne pensasse di questo mezzo. Leno non ha battuto ciglio definendolo "incredibile, più veloce di una Tesla Plaid".

Tuttavia, il conduttore ha affermato di non essere il proprietario del mezzo, bensì di un suo amico. Tesla Cybertruck Foundation Series, nota come versione Cyberbeast, vanta prestazioni eccezionali con 3 motori e accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2.6 secondi.

Presentata all'evento di consegna, con un video dove vediamo un Cybertruck sorpassare una Porsche 911 in una corsa, trainandone un'altra. I primi 1.000 esemplari offrono caratteristiche esclusive, rendendoli dei veri e propri oggetti da collezione. Le consegne sono iniziate in Texas e California, mentre la variante a singolo motore arriverà nel 2025.

Cybertruck Foundation Series si distingue con un emblema Cerberus e delle piccole personalizzazioni esclusive, offrendo funzionalità speciali e connettività premium. L'audace scommessa di Elon Musk sul Cybertruck sembra dare i suoi frutti, con oltre 20 milioni di visualizzazioni video in pochi giorni.