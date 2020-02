Jay Leno prova la nuova Porsche Taycan Turbo S: il video

Il mitico presentatore americano Jay Leno ha su YouTube un canale interamente dedicato ai motori, il quale ospiterà presto anche il Tesla Cybertruck di Elon Musk - qui il backstage "rubato" delle riprese. Nel frattempo l'host ha ben pensato di provare e recensire la nuova Porsche Taycan.

Come già saprete, la Porsche Taycan rappresenta la risposta tecnologia europea a Tesla, una sportiva di lusso che offre grandissime prestazioni - come dimostra anche questo hot lap di Top Gear. È dunque molto interessante scoprire cosa pensa Jay Leno a proposito, che da tempo è diventato amante delle auto elettriche. Ebbene Leno ha apprezzato tantissimo la Taycan Turbo S, che rispetto alla Model S Performance (di cui è diretta concorrente) ha un pregio non da poco: all'occorrenza, sempre secondo l'esperienza di Jay Leno, la Taycan può trasformarsi in una sportiva pura.

Nonostante il peso non da poco della vettura, anche Leno - come il suo collega Chris Harris - ha riscontrato prestazioni eccellenti, anche se in camera non ha fatto vedere di essersi spinto a velocità folli. Che la Porsche Taycan sia una delle migliori auto degli ultimi 12 mesi, come dimostra anche la candidatura ad Auto dell'Anno 2020, è chiaro a tutti, l'unica incognita resta l'autonomia effettiva, alquanto "deludente" secondo l'EPA americana che non è andata oltre i 309 km con una singola carica (Turbo S).