Jay Leno possiede la Duesenberg più costosa di sempre, una Model J del 1934

La Duesenberg Model J fu una delle auto di lusso più iconiche della fine degli anni 20. Appena giunta sul mercato arrivò anche la Grande depressione, che distrusse gli ambiziosi piani commerciali dell'azienda americana.

Un collezionista come Jay Leno, uno dei maggiori presentatori TV negli Stati Uniti, non si poteva far sfuggire la Duesenberg più costosa di sempre. Si tratta di un esemplare del 1934 appartenuto al miliardario Josiah Lilly. L'anno indicato è quello in cui la vettura fu carrozzata da Walker: la quasi totalità dei telai fu costruita nel biennio 1929-30. Una coupé elegante e leggiadra, ma poco comoda: la Model J fu venduta dal primo proprietario dopo solo un anno di utilizzo.



Il suo prestigio era adatto ad un imprenditore di successo, la Model J costava oltre 25.000 dollari nel 1934, la sola calandra aveva lo stesso prezzo di una casa media. Il telaio pesava 2.000 kg, che aumentavano a 2.700 con la carrozzeria aerodinamica in alluminio. Questa coupé esclusiva prodotta da Walker era dotata di porte incernierate posteriormente, parafanghi a goccia uniti al corpo centrale e gadget esclusivi di lusso come un sistema di allarme automatico di lubrificazione e manutenzione e indicatori extra ispirati all'aviazione. Come precedentemente accennato, tutto splendido tranne la comodità, limitata dallo stretto abitacolo e dalla mancanza di un vero bagagliaio, occupato da ruota di scorta e serbatoio.



A muoverla è un incredibile otto cilindri da 269 CV, capace di spingere la pesante J ad oltre 110 km/h. Come la maggior parte delle Duesenberg anche questo esemplare ha una storia particolare. Negli anni 60 vetture simili non valevano nulla, questa Model J fu acquistata nel 1963 a soli 400 dollari e poi rivenduta recentemente a Leno a mezzo milione. A transazione non ancora finalizzata Leno ha investito altri 500.000 dollari per restaurarla completamente presso lo specialista Randy Ema, in modo da renderla pronta per Pebble Beach, il resto è storia.



Una Duesenberg Model J gialla è protagonista del film del 2013 Il Grande Gatsby, anche se l'esemplare ripreso era in realtà una replica. Jay Leno oltre ad essere un grandissimo appassionato di auto classiche apprezza anche le elettriche, nel 2019 dichiarò che non c'è più alcun motivo per acquistare un'auto a benzina.