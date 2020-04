Jay Leno alla guida di una splendida Alfa Romeo Montreal V8: il video

Jay Leno è famoso per essere uno dei più grandi presentatori americani, host di un Late Show tutto suo, che da qualche tempo ha anche un canale YouTube interamente dedicato ai motori. Questa volta Leno ha provato con mano una splendida Alfa Romeo Montreal.

Non è la prima volta che parliamo del canale Jay Leno's Garage, che nel recente passato ha preparato una puntata anche sul Tesla Cybertruck di Elon Musk, così come su una potente Porsche Taycan Turbo S elettrica. Questa volta invece dobbiamo parlare di un'icona italiana, l'Alfa Romeo Montreal, un modello arrivato al suo 50esimo anniversario.

Il suo design aggressivo, in pieno stile fine anni '60, si deve fra l'altro a Marcello Gandini, che potrebbe dirvi poco all'apparenza ma sappiate che è il nome dietro la creazione della Lamborghini Miura, una delle più belle e iconiche mai realizzate dalla casa del Toro.

A bordo della Montreal troviamo un motore V8 derivato dall'Alfa Romeo Tipo 33 da competizione, un 3.0 litri dal suono eccezionale - almeno nel modello di Leno, Alfa Romeo era solita anche montare anche il 2.5 litri da 200 CV, con 255 Nm di coppia e uno scatto da 0 a 100 km/h possibile in 7 secondi, affatto male per l'epoca. Costruita in 3.925 esemplari, oggi è una chimera per tutti i collezionisti.