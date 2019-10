Jay Leno a bordo della nuova Bentley Continental GT V8 2020

Jay Leno è un noto comico americano, famoso tra gli appassionati di motori per essere anch'egli molto interessato al settore. Infatti ha un garage personale, dove sperimenta nella creazione di vetture uniche. Nonostante ciò è un fiero possessore di Tesla, e si è dichiarato estremamente favorevole alle auto elettriche.

Quest'oggi ci propone una vettura un po' meno unica, infatti stiamo parlando della nuova Bentley Continentental GT V8 di serie, sicuramente un qualcosa di più "comune" del solito.

La casa automobilistica britannica ha da poco introdotto la nuova Continental sul mercato, la quale dispone di un 4,0 litri V8 bi-turbo da 542 cavalli di potenza e 770 Nm di coppia. Nonostante il peso il propulsore la scaglia da 0 a 100 in soli 3,9 secondi e le permette di raggiungere i 318 km/h di velocità massima.

Ma se parliamo di Bentley non discutiamo soltanto di performance, infatti è bolide da Gran Turismo, come indicato dal nome stesso. Il confort è un punto chiave, così come l'insonorizzazione e il piacere di guida. La casa automobilistica britannica ha disposto la vettura di sedili in pelle regolabili in 20 posizioni diverse, e di un sistema audio da 650 Watt composta da 10 speaker sparsi per l'abitacolo. La feature si chiama Bentley Audio, e non è un optional. E' opzionale invece il Bentley Rotating Display, e come indica il nome si tratta di un display rotabile da 12,3 pollici touchscreen. Tra le altre cose i clienti potranno scegliere tra 4 colori diversi per l'estetica dell'abitacolo, e tra le possibili parti personalizzabili sono incluse anche le cuciture.

Jay Leno ce la mostra per bene, prima di portarla a scorrazzare tra le strade soleggiate di Los Angeles. Osservandola è impossibile non notarne la classe e la sofisticatezza.

Per concludere vi rimandiamo alla notizia della presentazione della Bentley EXP 100 GT, una incredibilmente futuristica vettura, pensata per il 2035 e dotata di caratteristiche semplicemente impossibili da proporre al giorno d'oggi.